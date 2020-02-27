A101 27 Şubat 2020 katalog ürünleri arasında telefon televizyon dikkat çekiyor! A101 aktüel ürünler
27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. 49 ekran Android Smart Led TV, Honor 10 Lite 64 GB cep telefonu, Lenovo marka notebook, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan Wireless kablosuz mouse ise 50 TL'den satışta olacak. İşte, A101 27 Şubat 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
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1
A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat Perşembe günü pek çok ürüne yer veriyor. Cep telefonu, televizyon, ev gereçleri, traş makinesi gibi pek çok ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler
A101 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hİ Level HL49DLK27 49" Full HD Android Smart Led TV
- 400 Hz - 2x8 w ses çıkışı - 3 adet HDMI girişi - 2 adet USB girişi - Kablosuz görüntü aktarma - DVB-T2 / C Yayın desteği - Dahili HD uydu alıcısı - Dahili Wi-Fi - 49 " - 2 yıl Sunny Türkiye garantisi altındadır.
Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv
- 200 Hz - Uydu alıcı dahildir. -Mega Contrast -2x8 W ses çıkışı -2 adet HDMI girişi -1 adet USB girişi -Coaxcial ses çıkışı -PC IN (VGA üzerinden) -PC audio ses girişi -2 yıl garanti
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2
Honor 10 Lite 64 GB Cep Telefonu - Mavi - %90 ekran kasa oranı - 3 GB Ram - 13 MP + 2 MP yapay zekalı çift arka kamera - Güçlü Kirin 710 yonga seti - 3400 mah batarya - 6.21" Damla çentikli Full View ekran - 24 MP yapay zekalı özeçekim kamerası - 64 GB dahili hafıza - 2 yıl Honor Türkiye garantisi altındadır. - Honor 24 saatte servis
3
Lenovo 81N300DSTX Ideapad S145-15AST Notebook -AMD A6-9225 işlemci -AMD Radeon R4 Ekran kartı -4 GB Ram DDR4-2133 -128 GB SSD 2.5" SATA6Gb/S -15.6" HD Ekran (1366x768) -Windows Home 10 64 işletim sistemi - -19.9 mm incelik -1,85 kg hafiflik -2 x 1.5 W speakers with Dolby Audio ses sistemi -2 yıl garanti
4
Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse - 1000 DPI - 2.4 gHz kablosuz bağlantı özelliği - 1 adet AA pil ile çalışır - Yazılım ihtiyacı yoktur. - Optik sensör özelliği - 2 yıl garantili
5
Sinbo Multiblender SHB-3114 1000 W 5 fonksiyon bir arada (El Blender'ı, Doğrayıcı, Çırpıcı, Rendeleme ve Dilimleme) Ayarlanabilir Hız Kademesi Turbo Fonksiyonu 1.5 L Geniş Doğrayıcı Haznesi 800 ML Karıştırma Haznesi Paslanmaz Çelik Metal Blender Ayağı Paslanmaz Çelik Çiftli Çırpma Aparatı Emniyet Sistemi Yüksek Performans Sağlayan DC motor 2 Yıl Garanti
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Aprilla ATR-7014 Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi Kolay temizlik için ayrılabilir bıçak Rahat görüş için LED aydınlatma ışığı Kılavuz tarak Temizlik Fırçası, Yağ, Şarj kablosu 2 Yıl Garanti
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Kiwi Plastik Su Isıtıcı KK 3304 Güç 2000 Watt Kapasite 1,7 litre Yıkanabilir filtre Var Kablo saklama Var Otomatik kapanma Var (kaynama sıcaklığına ulaştığında) Susuz çalışmayı önleme koruması Var Garanti süresi 2 yıl
Singer 14 SH 654 Overlok Makinesi Diferansiyelli iplik ayarı İplik takmak için renk kılavuzu; 3 veya 4 iplikle çalışma imkanı 3-İplik overlok 3-İplik gizli overlok 4-İplik yardımcı emniyet dikişi Kenar baskı dikişi Gizli baskı dikişi Katlama baskı dikişi Ayarlanabilir dikiş genişliği (3 mm – 6.7 mm), dikiş adımı Pedalla motor hız ayarı Hareketli kumaş kesme bıçağı Serbest kol İplikler dahil değildir. 2 yıl garantilidir.
10
Loock’s Orta Boy Abs Valiz İstiridye - Jant kapaklı çift tekerlek - İki kademeli çekçek - Sabitlenmiş şifreli kilit sistemi - Eşya sabitleyici plastik kilitli lastik şerit - 1 adet fermuarlı iç bölme - 1 adet fermuarlı iç cep - 68x27x43 cm ölçüsündedir.
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Sinbo STO-6689 Kollu Nar Ve Narenciye Sıkacağı - 300+kg sıkma gücü - Özel kompozit monoblok gövde - Sinter metal dişli aktarma - Çıkarılabilir ve yıkanabilir sıkma başlığı - Vakumlu kaymaz ayaklar - Damlatma önleyici akıtma başlığı