A101 27 Şubat 2020 katalog ürünleri arasında telefon televizyon dikkat çekiyor! A101 aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat Perşembe günü pek çok ürüne yer veriyor. Cep telefonu, televizyon, ev gereçleri, traş makinesi gibi pek çok ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler



A101 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Hİ Level HL49DLK27 49" Full HD Android Smart Led TV



- 400 Hz

- 2x8 w ses çıkışı

- 3 adet HDMI girişi

- 2 adet USB girişi

- Kablosuz görüntü aktarma

- DVB-T2 / C Yayın desteği

- Dahili HD uydu alıcısı

- Dahili Wi-Fi

- 49 "

- 2 yıl Sunny Türkiye garantisi altındadır.



Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv



- 200 Hz

- Uydu alıcı dahildir.

-Mega Contrast

-2x8 W ses çıkışı

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-Coaxcial ses çıkışı

-PC IN (VGA üzerinden)

-PC audio ses girişi

-2 yıl garanti



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