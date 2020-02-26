A101 27 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Şubat A101 aktüel ürünler listesi
Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünleri perşembe günü market raflarındaki yerini alacak. 27 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu A101 marketlerinde ve online site üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Teknolojiden ev gereçlerine, mutfak eşyalarından çocuk ürünlerine geniş bir yelpaze bu hafta Türkiye’nin dört bir yanındaki A101 mağazalarında olacak. Peki, haftanın indirimli ürünleri hangileri? A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu…
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Haftanın A1010 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisi çekecek olan 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda büyük- küçük herkese hitap edebilecek ürün seçenekleri yer alıyor. Cep telefonu, LED TV, notebook, blender seti, granit tencere ve daha fazlasını içeren 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunu derledik. İşte 27 Şubat A101 aktüel ürünler listesi ve özellikleri...
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Bu hafta markete Lenovo Notebook 1,499 TL'den, Full Hd Android Smart Led Tv 1,699 TL'den, Singer Overlok Makinesi 799 TL'den, 2 Litre Çelik Termos 75 TL'den, Sinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TL'den, Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL'den, Kablosuz Mouse 49,95 TL fiyatı ile geliyor.