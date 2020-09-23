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HaberlerEkonomi HaberleriA101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 11:39 | 

A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 markete her hafta perşembe günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde band 4 akıllı bileklik 179 TL, cep telefonu 2.199 TL, elektrikli çay seti 109 TL, seramik tabanlı ütü 129 TL, dikiş makinesi 899 TL, portatif poşet mühürleyici 39,95 TL, saç kurutma makinesi 79,95 TL, kulak ve burun kılı kesme makinesi 12,95 TL, saç ve sakal düzenleme makinesi 55 TL fiyatı ile geliyor.

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24 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 broşürü içerisinde mermer desenli ultra hd smart led TV 2.899 TL, 40N5000 40 full hd TV 2.2999 TL, katlanabilir masa 79,95 TL, mermer desenli yer sofrası 49,95 TL, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 179,95 TL, ahşap çubuklu ayakkabılık 34,95, trend sandalye 59,95 TL, ahşap çiçeklik 89,95 TL, 18 parça yemek takımı 199,95 TL, tek kişilik nevresim takımı 74,95 TL, çift kişilik nevresim takımı 99,95 TL, bay/bayan bornoz 44,95 TL, dertsiz masa örtüsü 19,95 TL fiyatı ile bulunuyor.

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