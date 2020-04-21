A101 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan’a özel ürünler
Haftalık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda 21 Nisan’dan itibaren raflarda yer alacak ürünler, ürünlerin özellikleri ve fiyatları yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan’a özel ürünler ağırlıkta. Peki, A101 21 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu hangi ürünleri ve indirimleri içeriyor? İşte 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...
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Türkiye'nin dört bir yanında bulunan marketler zinciri A101'in aktüel ürünler kataloğu müşterilerle paylaşıldı. Online A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyenler marketlere gitmeden indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olup fiyatları görüntüleyebiliyor. 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerin yanı sıra Ramazan'a özel ürünler ön planda. İşte 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...
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Hi Level 49UHL650 49" Smart Led TV
-49" 123 cm -4K HDR Ultra HD -Netflix -Youtube -Wi-Fi -USB 1x -2xHDMI -UHD Uydu alıcısı -Wireless display -Smart TV -2 yıl Vestel servis güvencesindedir. Üretim Yeri: Türkiye
Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv
- 1920x1082 Full HD - Uydu alıcılı - Smart dahili Wi-fi - 400 Hz - 2x8 W ses çıkışı - 2xHDMI girişi - USB media player - Coaxial ses çıkışı - 2 Yıl Sunny garantisi altındadır. -Duvara askı aparatı bulunmamaktadır. Üretim Yeri: TürkiyeVestel Venüs e5 Cep Telefonu
6.1¨ HD Sınırsız Damla Ekran 3 GB Ram 32 GB Dahili Hafıza Yapay zeka destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera 8 çekirdekli MeidaTek işlemci 3400 mAh typ. batarya Android 9 Pie işletim sistemi Parmak izi okuyucu Çift Nano SIM Yüz tanıma özelliği 2 yıl garanti