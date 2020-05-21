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HaberlerEkonomi HaberleriA101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde Samsung ürünleri ön planda yer alıyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 11:31,

A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde Samsung ürünleri ön planda yer alıyor

A101 21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu içerisindeki Samsung ürünleri, teknolojiseverlerin dikkatini çekecek. Birbirinden farklı ürünlerin listelendiği A101 21 Mayıs 2020 kataloğu içerisinde telefon ve televizyon dikkat çekiyor. Samsung A2 Core cep telefonunu 799 liradan satışa sunan A101, 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan Samsung marka 40 inç LCD televizyona ise 1.999 TL'den yer verecek. Galaxy Buds kablosuz kulaklığın 499 TL'den yer bulduğu katalogda, ev eşyaları, küçük ev aletleri ve iç çamaşırı gibi pek çok kategoride ürün yer alıyor. İşte, A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler

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A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında televizyon ve cep telefonu ile ön plana çıkıyor. Samsung marka cep telefonu, Samsung ve Hi-Level uydu alıcılı TV, Fantom Cyclone süpürge, Samsung marka mikrodalga fırın, Galaxy Buds kablosuz kulaklık, A101 21 Mayıs 2020 kataloğu içerisinde yer alıyor. İşte, A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler

A101 21 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta mağazalarında yer alan ürünleri listeleyen A101 aktüel ürünler kataloğu ile yine birbirinden farklı ürün gamını müşteriyle buluşturacak. El blender setinden filtre kahve makinesine, oyuncu klavyesinden taşınabilir şarj aletine, cep telefonundan televizyonuna kadar pek çok ürün, 21 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, inceleyerek alışverişinize yön verebileceğiniz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

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Samsung UE-40N5000 Full HD Uydu Alıcılı LED Televizyon

Çözünürlük Standardı: Full HD
Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
Ses Çıkışı: 20 W
Ekran Boyutu: 40 inç/ 102 cm
Smart TV: Yok
Ekran Teknolojisi: LED TV

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Samsung Galaxy Buds Kulaklık - Siyah

- Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps'a kadar)

- Kutudan çıkarır çıkarmaz hızlı eşleşme

- Android ve Ios uyumlu

- Tek bir şarjla 6 saat kesintisiz müzik keyfi

- 58 mah kulaklık pil gücü

- 252 mah kılıf pil gücü

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Fantom Carbon CC4000 Cyclone Süpürge

-Hi-Tech cyclone toz haznesi ve yüksek emiş gücü ile tozu havadan ayrıştırıp merkeze toplayarak hapseder.

-Cyclonic torbasız filtreleme

-2 litrelik toz haznesi

-3 yıl garanti

-Metal teleskopik boru

-850 watt

Üretim Yeri: Türkiye

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