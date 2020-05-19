A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var?

Her hafta mağazalarında yer alan ürünleri listeleyen A101 aktüel ürünler kataloğu ile yine birbirinden farklı ürün gamını müşteriyle buluşturacak. El blender setinden filtre kahve makinesine, oyuncu klavyesinden taşınabilir şarj aletine, cep telefonundan televizyonuna kadar pek çok ürün, 21 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, inceleyerek alışverişinize yön verebileceğiniz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler