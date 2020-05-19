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HaberlerEkonomi HaberleriA101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var?
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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 14:10,

A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında televizyon ve cep telefonu ile ön plana çıkıyor. Samsung marka cep telefonu, Samsung ve Hi-Level uydu alıcılı TV, Fantom Cyclone süpürge, Samsung marka mikrodalga fırın, Galaxy Buds kablosuz kulaklık, A101 21 Mayıs 2020 kataloğu içerisinde yer alıyor. İşte, A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler

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Her hafta mağazalarında yer alan ürünleri listeleyen A101 aktüel ürünler kataloğu ile yine birbirinden farklı ürün gamını müşteriyle buluşturacak. El blender setinden filtre kahve makinesine, oyuncu klavyesinden taşınabilir şarj aletine, cep telefonundan televizyonuna kadar pek çok ürün, 21 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, inceleyerek alışverişinize yön verebileceğiniz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

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Samsung UE-40N5000 Full HD Uydu Alıcılı LED Televizyon

Çözünürlük Standardı: Full HD
Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
Ses Çıkışı: 20 W
Ekran Boyutu: 40 inç/ 102 cm
Smart TV: Yok
Ekran Teknolojisi: LED TV

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