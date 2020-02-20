A101 20 Şubat aktüel ürünleri satışta – A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101’in sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunduğu aktüel kampanyası ilgi görmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe günü market raflarında yerini aldı. Ürünlerin sınırlı olması nedeniyle vatandaşlar, 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden araştırmaya başlamıştı. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
A101 20 Şubat aktüel ürünleri bugün (20 Şubat) itibariyle satışta. Teknolojiden ev gereçlerine, mutfak eşyalarından çocuk ürünlerine geniş bir yelpaze bu hafta Türkiye’nin dört bir yanındaki A101 mağazalarında olacak. Peki, haftanın indirimli ürünleri hangileri? A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A1010 aktüel ürünleri ve özelliklerini derledik. İşte A101 20 Şubat aktüel ürünleri…
2
Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv
- 1920x1082 Full HD
- Uydu alıcılı
- Smart dahili Wi-fi
- 400 Hz
- 2x8 W ses çıkışı
- 2xHDMI girişi
- USB media player
- Coaxial ses çıkışı
- 2 Yıl Sunny garantisi altındadır.
-Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.
Üretim Yeri: Türkiye
3
Samsung 43RU7090 43" Ultra HD 4K Smart Tv
- 2 adet USB girişi
- Ekran aynalama
- 20 watt ses çıkışı
- Wi-Fi
- 3 adet HDMI girişi
-İnce dizayn
-USB'den film oynatma
-Ücretsiz montaj
-2 yıl Samsung Türkiye garantisi
-Smart TV
-UHD Uydu alıcı
-UHD TV
Üretim Yeri: Güney Kore
Honor 7S 16 GB Cep Telefonu - Mavi
5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran
13 MP Arka Kamera, Flaş
5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş
Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
2 GB Ram
16 GB Dahili Hafıza
Yüz Tanıma
2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)
Android 8
3020 mAh Batarya
2 Yıl Honor Türkiye Garantisi
4
Seg Çamaşır Makinesi Scm 9100
Derinlik (cm)52,7
Led gösterge:Var
Enerji Sınıfı:A++
Genişlik (cm):59,7
Yıkama (kg):9
Program Sayısı:15
Renk:Beyaz
Hızlı yıkama:15 dakika
Ön Yıkama:Var
Zaman erteleme fonksiyonu:Var
Yükseklik (cm):84,5
Garanti Süresi (Ay):24
Günlük 60 derece / 60 dakika yıkama:Var
Çocuk kilidi:Var
Üretim Yeri: Türkiye
Seg KM 701 Kurutma Makinesi
- Çocuk kilidi
- 7 kg kurutma
- Analog gösterge
- Tambur hacmi 100 litre
- Hızlı kurutma
- Kondenserli
- 2 hızlı program
- B sınıfı
- Boy : 84,5 cm / Genişlik : 59,6 cm / Derinlik : 56,3 cm
- Ücretsiz teslimat ve kurulum
- 2 yıl Vestel servis garantisi altındadır.
- 7 iş günü içerisinde teslimat yapılır.
Üretim Yeri: Türkiye
5
Seg Bulaşık Makinesi Sbm 4001Seg Bulaşık Makinesi Sbm 4001
Derinlik (cm):80
Dijital Ekran:Yok
Enerji Sınıfı:A++
Genişlik (cm):60
Kapasite:12 Kişilik
Program Sayısı:4
Renk:Beyaz
Ekonomik program:Var
Su Tüketimi (lt/program):12
Su taşma emniyeti:Var
Yükseklik (cm):85
Garanti Süresi (Ay):24
Zaman erteleme fonksiyonu:Var
Tuz ve parlatıcı göstergesi:Var
Az bulaşık seçeneği, yıkama adımları göstergesi:Var