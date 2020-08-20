20 Ağustos 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu

A101 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde kırtasiye ürünleri, ev gereçleri ve elektronik eşyalar bulunuyor. A101 aktüel ürünleri bugün raflara eklendi. 20 Ağustos'ta markette 199 TL, derin dondurucu 1.199 TL, dezenfekte su üretme cihazı 199 TL, elde dikiş makinesi 49,95 L, döküm tencere 179 TL,95 TL, çok amaçlı kase borcam 22,50 TL, fırın kabı 24,95 TL, ahşap kasa 8,50 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı. İşte A101 fırsat ürünleri ile ilgili bilgiler...