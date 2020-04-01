A101 2 Nisan 2020 kataloğu içinde bu hafta neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan Perşembe günü pek çok ürüne yer veriyor. Cep telefonu, televizyon, ev gereçleri, çocuk ürünleri gibi pek çok ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler



A101 2 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Toshiba 43LL3A63DT 43 İnç televizyon özellikleri



Toshiba 43'' 109 Ekran Smart(Wifi)+Bluetooth+Dahili Uydu Alıcılı Led Tv



Toshiba'Nın Full Hd Tv'Siyle Ekrandaki Mükemmel Görüntüyü Keşfedin. 1080P Ekran Çözünürlüğü İle Mükemmel Netliğin Yanı Sıra Resmin Ve Renkli Renklerin İnanılmaz Ayrıntısının Tadını Çıkarabilirsiniz.



Dahili HD uydu alıcılı



1 adet Scart girişi



3 adet HDMI girişi



2 adet USB girişi



Netflix * Wlan



3 yıl garanti