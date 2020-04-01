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Haberler Ekonomi HaberleriA101 2 Nisan 2020 kataloğu içinde bu hafta neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 17:09, /

A101 2 Nisan 2020 kataloğu içinde bu hafta neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu

2 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. 43 ekran Toshıba TV, Honor 7S 16GB cep telefonu, çamaşır makinesi, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan 32 GB usb bellek ise 32.50 TL'den satışta olacak. İşte, A101 2 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

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A101 aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan Perşembe günü pek çok ürüne yer veriyor. Cep telefonu, televizyon, ev gereçleri, çocuk ürünleri gibi pek çok ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler

A101 2 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 43LL3A63DT 43 İnç televizyon özellikleri

Toshiba 43'' 109 Ekran Smart(Wifi)+Bluetooth+Dahili Uydu Alıcılı Led Tv

Toshiba'Nın Full Hd Tv'Siyle Ekrandaki Mükemmel Görüntüyü Keşfedin. 1080P Ekran Çözünürlüğü İle Mükemmel Netliğin Yanı Sıra Resmin Ve Renkli Renklerin İnanılmaz Ayrıntısının Tadını Çıkarabilirsiniz.

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

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ELTON 32DAB04(80 EKRAN) 200 HZ UYDU ALICILI LED TVTEKNİK ÖZELLİKLER

- 200 Hz

- Dahili uydu alıcılı

-Mega Contrast

-2x8 W ses çıkışı

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-Coaxcial ses çıkışı

-PC IN (VGA üzerinden)

-PC audio ses girişi

-2 yıl garanti

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