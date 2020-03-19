A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı – A101’de bu hafta neler var?

A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu hem online hem de marketler üzerinden paylaşılmıştı. Perşembe gününün gelmesiyle birlikte A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğuna ilgi arttı. Sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyenler “A101’de bu hafta neler var?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte fiyatları ve özellikleriyle A101 Aktüel ürünler katalogu...



A101 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Hi Level 49'' Ultra HD Android Smart Led TV



- 5 mm çerçeve ile daha geniş ekran görüşü



- 1000 Hz



- 3 adet HDMI girişi



- 2 adet USB girişi



- Kablosuz görüntü aktarma



- SPDIF ses çıkışı



- 4 çekirdekli Android işlemci



- Dahili wi-fi



- Dahili UHD uydu alıcılı



- 4 K Ultra HD



- Smart TV



- 2 yıl Sunny garantisi altındadır.