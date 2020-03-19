A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı – A101’de bu hafta neler var?
A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan ürünler market raflarında yerini aldı. Her hafta perşembe günleri aktüel ürünlerini vatandaşlarla buluşturan A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda özellikle beyaz eşya ve teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Peki sınırlı sayıdaki avantajlı ürünlerden oluşan A101 19 Mart aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte büyük-küçük herkesin ilgisini çekebilecek ürünlerden oluşan A101 19 Mart aktüel kataloğu
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A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu hem online hem de marketler üzerinden paylaşılmıştı. Perşembe gününün gelmesiyle birlikte A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğuna ilgi arttı. Sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyenler “A101’de bu hafta neler var?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte fiyatları ve özellikleriyle A101 Aktüel ürünler katalogu...
A101 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hi Level 49'' Ultra HD Android Smart Led TV
- 5 mm çerçeve ile daha geniş ekran görüşü
- 1000 Hz
- 3 adet HDMI girişi
- 2 adet USB girişi
- Kablosuz görüntü aktarma
- SPDIF ses çıkışı
- 4 çekirdekli Android işlemci
- Dahili wi-fi
- Dahili UHD uydu alıcılı
- 4 K Ultra HD
- Smart TV
- 2 yıl Sunny garantisi altındadır.
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Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv