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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 09:19, /

A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı – A101’de bu hafta neler var?

A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan ürünler market raflarında yerini aldı. Her hafta perşembe günleri aktüel ürünlerini vatandaşlarla buluşturan A101’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda özellikle beyaz eşya ve teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Peki sınırlı sayıdaki avantajlı ürünlerden oluşan A101 19 Mart aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte büyük-küçük herkesin ilgisini çekebilecek ürünlerden oluşan A101 19 Mart aktüel kataloğu

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A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğu hem online hem de marketler üzerinden paylaşılmıştı. Perşembe gününün gelmesiyle birlikte A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğuna ilgi arttı. Sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyenler “A101’de bu hafta neler var?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte fiyatları ve özellikleriyle A101 Aktüel ürünler katalogu...

A101 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hi Level 49'' Ultra HD Android Smart Led TV

- 5 mm çerçeve ile daha geniş ekran görüşü

- 1000 Hz

- 3 adet HDMI girişi

- 2 adet USB girişi

- Kablosuz görüntü aktarma

- SPDIF ses çıkışı

- 4 çekirdekli Android işlemci

- Dahili wi-fi

- Dahili UHD uydu alıcılı

- 4 K Ultra HD

- Smart TV

- 2 yıl Sunny garantisi altındadır.

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Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv

1920x1082 Full HD

- Uydu alıcılı

- Smart dahili Wi-fi

- 400 Hz

- 2x8 W ses çıkışı

- 2xHDMI girişi

- USB media player

- Coaxial ses çıkışı

- 2 Yıl Sunny garantisi altındadır.

-Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.

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Seg Buzdolabı Srf 2831 A+

A+ Sınıfı

Çift Kapı

Dondurucu konumu üstte

Genişlik : ~54 cm

Statik soğutma sistemi

Hacim : 240 L

Soğutucu hacim : 198 L

Dondurucu hacim : 42 L

Enerji tüketimi : 0.630 kWh/24 saat

Dondurucu kapasitesi : 2 kg/24 saat

2 Yıl Vestel Garantili

Üretim Yeri: Türkiye

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Samsung Cyclone VC07R302MVB/TR Süpürge

-AAA performans

-750 W maksimum güç tüketimi

-79 db maksimum ses seviyesi

-Metal teleskopik boru

-Kolay boşaltılan 2,5 litrelik toz haznesi

-5 metre güç kablosu

-Hepa13 filtre

-Ayarlanabilir güç seviyesi

-5 kademeli filtre sistemi

-Dayanıklı ve yıkanabilir filtreler

-Ergonomik sap tasarımı

-2 yıl garanti

Üretim Yeri: Türkiye

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KATALOĞUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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