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HaberlerEkonomi HaberleriA101 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bugün neler geldi?
GeriEkonomi A101 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bugün neler geldi?
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 09:09 | 

A101 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bugün neler geldi?

17 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Market raflarına bugün yeni fırsat ürünleri eklendi. A101 bu hafta broşürü içerisinde tripod telefon tutucu 8,75 TL, akıllı bileklik 99,95 TL, çok fonksiyonlu yazıcı 289 TL, çelik su ısıtıcı 69,95 TL, çay makinesi 159 TL, Türk kahvesi makinesi 69,95 TL, minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL, plastik çekmeceli ahşap raf 119,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı

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A101 market aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri market raflarına ekleniyor. Bu fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 17 Eylül ürünleri arasında curved tv 4.999 TL, smart led tv 1649 TL, kasalı üç tekerlekli elektrikli scooter 14.999, dekupaj testere 119,95 TL, ayarlanabilir boks standı seti 179,95 TL, tek kişilik battaniye 32,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Ütü masası 65 TL'den, kanatlı kurutmalık 45 TL'den, aynalı banyo dolabı 95 TL'den satışa çıkarıldı.

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