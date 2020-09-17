A101 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bugün neler geldi?

A101 market aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri market raflarına ekleniyor. Bu fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 17 Eylül ürünleri arasında curved tv 4.999 TL, smart led tv 1649 TL, kasalı üç tekerlekli elektrikli scooter 14.999, dekupaj testere 119,95 TL, ayarlanabilir boks standı seti 179,95 TL, tek kişilik battaniye 32,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Ütü masası 65 TL'den, kanatlı kurutmalık 45 TL'den, aynalı banyo dolabı 95 TL'den satışa çıkarıldı.