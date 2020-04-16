A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu telefon, televizyon ve kulaklık seçenekleri!
Her hafta 9 bin civarındaki mağazasına aktüel ürünler gönderen A101, 16 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu içerisinde gölgeli bahçe salıncağı, mini buzdolabı, kablolu kulaklık, Piranha akıllı saat, Sunny tost makinesi ve kalem pile kadar pek çok ürüne yer veriyor. Her mağazada sınırlı sayıda bulunan A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler içerisinde şüphesiz en çok dikkat çeken ürün cep telefonu ve Android smart televizyon oluyor. İşte, 11 sayfalık A101 aktüel ürünler kataloğu ve içerisinde yer alan ürünler
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A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 55 ekran Samsung Curved TV, Samsung Galaxy A01 cep telefonu, mini buzdolabı, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan gölgeli salıncak ise 259,95 TL'den satışta olacak. İşte, A101 16 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgilerA101 16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV
-İnce dizayn
- 4K
-2 adet USB girişi
-Ekran aynalama
-20 W ses çıkışı
-Wi-Fi
-50 Hz
-3 adet HDMI girişi
-USB'den film oynatma
-Smart
-UHD çözünürlük
-Tek kumanda özelliği
-Bluetooth
-Dahili UHD uydu alıcılı
-Kavisli ekran
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Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
-1 adet Scart girişi -2 adet HDMI girişi -1 adet USB girişi -HD-DVB-T/C/S2 (MPEG 4) -PC IN (VGA üzerinden) -Dahili HD Uydu alıcılı -2 yıl Sunny güvencesindedir. -Duvara asma aparatı yoktur. -43" 109 cm