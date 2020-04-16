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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 09:26,

A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu telefon, televizyon ve kulaklık seçenekleri!

Her hafta 9 bin civarındaki mağazasına aktüel ürünler gönderen A101, 16 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu içerisinde gölgeli bahçe salıncağı, mini buzdolabı, kablolu kulaklık, Piranha akıllı saat, Sunny tost makinesi ve kalem pile kadar pek çok ürüne yer veriyor. Her mağazada sınırlı sayıda bulunan A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler içerisinde şüphesiz en çok dikkat çeken ürün cep telefonu ve Android smart televizyon oluyor. İşte, 11 sayfalık A101 aktüel ürünler kataloğu ve içerisinde yer alan ürünler

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1

A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 55 ekran Samsung Curved TV, Samsung Galaxy A01 cep telefonu, mini buzdolabı, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan gölgeli salıncak ise 259,95 TL'den satışta olacak. İşte, A101 16 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgilerA101 16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

-İnce dizayn

- 4K

-2 adet USB girişi

-Ekran aynalama

-20 W ses çıkışı

-Wi-Fi

-50 Hz

-3 adet HDMI girişi

-USB'den film oynatma

-Smart

-UHD çözünürlük

-Tek kumanda özelliği

-Bluetooth

-Dahili UHD uydu alıcılı

-Kavisli ekran​

2

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

-1 adet Scart girişi
-2 adet HDMI girişi
-1 adet USB girişi
-HD-DVB-T/C/S2 (MPEG 4)
-PC IN (VGA üzerinden)
-Dahili HD Uydu alıcılı
-2 yıl Sunny güvencesindedir.
-Duvara asma aparatı yoktur.
-43" 109 cm

-1920x1080 çözünürlük

-400 Hz

-Ethernet

-Yerleşik kablosuz Lan

-Kulaklık çıkışı

3

Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu

- 5.7" HD + TFT sonsuz V ekran

- Qualcomm Snapdragon 439 sekiz çekirdekli 2.0 Ghz + 1.45 Ghz işlemci

- 2 GB Ram

- 16 GB dahili hafıza

- 13 MP + 2MP arka kamera

- 5 MP ön kamera

- 3000 mah pil kapasitesi

- Yüz tanıma

- Çift sim kart

- 2 yıl Samsung Türkiye garantisi

Üretim Yeri: Güney Kore

4

Altus Büro Tipi Buzdolabı 105 L

- Soğutucu bölmede aydınlatma

- Kapı yönü çevrilebilme

- Dondurucu ve sebzelik bölmesi

- A+ enerji sınıfı

- 90 L brüt hacim

- Arçelik servis garantisi altındadır

- 2 yıl garantili

5

Piranha Akıllı Saat

- Gerçek HR sensör

- Nabız ölçer

- Kan oksijen seviyesi ölçümü

- Uyku izleme

- Aktivite kalori ölçümü

- Mesaj bildirimi

- Titreşim

- 2 yıl garanti

6

Arzum Starry AR 1085 El Blender Seti

700 W

800 ml kapasiteli parçalama haznesi

3 fonksiyonlu(el blenderi, doğrayıcı, çırpıcı)

Isıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderi ve çırpıcı

Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak

3 Yıl Garanti

7

Aprilla AHC-5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi

-0,5 mm hassas kesim için özel tasarım paslanmaz çelik bıçaklar

-Yeni nesil USB'den hızlı şarj

-Ergonomik kauçuk kaplamalı tasarım

-2 yıl garanti

-Su geçirmez, yıkanabilir ve kolay temizlenebilir

-Çok hızlı yeniden şarj etme özelliği

-Litthium batarya

Üretim Yeri: Çin

8

Gölgelikli Salıncak

- 172x152x108 ölçülerindedir.

- Oturma alanı: Uzunluk 129 cm / Derinlik 43 cm

9

Katlanabilir Alüminyum Piknik Masa ve Tabure Seti

- Masa : 120 x 60 cm

- 4 adet tabureli

- Açılıp Kapanabilir

- Üst yüzey: Ahşap

Üretim Yeri: Malezya

10

Kale Buzluk Termos 25 L

- Dayanıklı yalıtım

- 10 saate kadar ısı muhafaza

11

Raboom Büyük Boy Kumaş Valiz/Bavul- Siyah

Çift tekerlekli dik duruş sağlayan denge aparatlı

Malzeme : imperteks kumaş

Evalı ön gövde

2 adet fermuarlı ön cep

Tek kademe çekçek sistemi

Sabitlenmiş şifreli kilit sistemi

Suni deri üzeri dijital logo baskı

Üretim Yeri: Türkiye

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