A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu telefon, televizyon ve kulaklık seçenekleri!

A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 55 ekran Samsung Curved TV, Samsung Galaxy A01 cep telefonu, mini buzdolabı, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan gölgeli salıncak ise 259,95 TL'den satışta olacak. İşte, A101 16 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgilerA101 16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV



-İnce dizayn



- 4K



-2 adet USB girişi



-Ekran aynalama



-20 W ses çıkışı



-Wi-Fi



-50 Hz



-3 adet HDMI girişi



-USB'den film oynatma



-Smart



-UHD çözünürlük



-Tek kumanda özelliği



-Bluetooth



-Dahili UHD uydu alıcılı



-Kavisli ekran​