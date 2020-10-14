A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
15 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına perşembe günü aldın aldın fırsat ürünleri eklenecek. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 15 Ekim broşürü içerisinde bebek anne yanı yatağı 44,95 TL, bebek çok amaçlı örtü 12,95 TL, bebek nevresim takımı 27,95 TL, bebek yorgan 29,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı
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A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 Ekim A101 broşürü içerisinde teknolojik aletlerden mutfak aletlerine, bebek eşyalarından yiyeceğe kadar çok çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta markete tablet 499 TL, kablosuz Mouse 49,95 TL, şarj kablosu 12,95 TL, kablosuz klavye mouse set 69,95 TL, 64 GB smart usb bellek 44,95 TL, midi fırın 349 TL, buharlı pişirici 119 TL, doğrayıcı 89,95 TL, dikey süpürge 159 TL, saç kesme makinesi 69,95 TL fiyatı ile geliyor.