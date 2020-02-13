A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu telefon ve televizyon detayları ile ön planda!
Her hafta farklı ürün yelpazesini satışa sunan A101, 13 Şubat Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan telefon ve televizyon ürünleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde Toshiba marka led tv ve LG marka cep telefonunu satışa sunan A101, 39 ekran boyutu ile Hİ-LEVEL televizyonu ise 1.199 TL'den tüketiciyle buluşturuyor. Peki, A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler yer alıyor? İşte, kataloğun tamamı hakkında detaylı bilgiler
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Televizyon, telefon, buzdolabı gibi ürünleri satışa sunan A101, aktüel ürünler kataloğunda pek çok ev gerecine de yer veriyor. Metal banyo aksesuarları, kapı arkası askılık, çiçeklik, ayakkabı dolabı, 8 raflı çok amaçlı dolap gibi her evde ihtiyaç duyulabilecek olan ürünler, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. Pirana marka bluetooth kulaklık, 64 GB USB bellek, karaoke mikrofon gibi teknoloji ürünleri de yine mağazalarda yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu için 13 Şubat detayları
A101 13 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Aktüel ürünler kataloğu içerisindeki marka ve modellere, ürün özelliklerine sonraki sayfalara geçerek erişebilirsiniz.
Toshiba 49V5863DAT 49" 4K Ultra HD Smart LED TV
-3 adet HDMI girişi
-2 adet USB girişi
-Dahili HD uydu alıcılı
-49"
-124 cm
-Smart TV
-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir.
-Ücretsiz montaj
Üretim Yeri: Türkiye
A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...