A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu telefon ve televizyon detayları ile ön planda!

Televizyon, telefon, buzdolabı gibi ürünleri satışa sunan A101, aktüel ürünler kataloğunda pek çok ev gerecine de yer veriyor. Metal banyo aksesuarları, kapı arkası askılık, çiçeklik, ayakkabı dolabı, 8 raflı çok amaçlı dolap gibi her evde ihtiyaç duyulabilecek olan ürünler, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. Pirana marka bluetooth kulaklık, 64 GB USB bellek, karaoke mikrofon gibi teknoloji ürünleri de yine mağazalarda yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu için 13 Şubat detayları



A101 13 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Aktüel ürünler kataloğu içerisindeki marka ve modellere, ürün özelliklerine sonraki sayfalara geçerek erişebilirsiniz.



Toshiba 49V5863DAT 49" 4K Ultra HD Smart LED TV



-3 adet HDMI girişi



-2 adet USB girişi



-Dahili HD uydu alıcılı



-49"



-124 cm



-Smart TV



-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir.



-Ücretsiz montaj



Üretim Yeri: Türkiye



A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...