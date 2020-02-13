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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 08:50, /

A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu telefon ve televizyon detayları ile ön planda!

Her hafta farklı ürün yelpazesini satışa sunan A101, 13 Şubat Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan telefon ve televizyon ürünleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde Toshiba marka led tv ve LG marka cep telefonunu satışa sunan A101, 39 ekran boyutu ile Hİ-LEVEL televizyonu ise 1.199 TL'den tüketiciyle buluşturuyor. Peki, A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler yer alıyor? İşte, kataloğun tamamı hakkında detaylı bilgiler

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Televizyon, telefon, buzdolabı gibi ürünleri satışa sunan A101, aktüel ürünler kataloğunda pek çok ev gerecine de yer veriyor. Metal banyo aksesuarları, kapı arkası askılık, çiçeklik, ayakkabı dolabı, 8 raflı çok amaçlı dolap gibi her evde ihtiyaç duyulabilecek olan ürünler, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. Pirana marka bluetooth kulaklık, 64 GB USB bellek, karaoke mikrofon gibi teknoloji ürünleri de yine mağazalarda yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu için 13 Şubat detayları

A101 13 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Aktüel ürünler kataloğu içerisindeki marka ve modellere, ürün özelliklerine sonraki sayfalara geçerek erişebilirsiniz.

Toshiba 49V5863DAT 49" 4K Ultra HD Smart LED TV

-3 adet HDMI girişi

-2 adet USB girişi

-Dahili HD uydu alıcılı

-49"

-124 cm

-Smart TV

-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir.

-Ücretsiz montaj

Üretim Yeri: Türkiye

A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2

Hi Level 39HL560 39'' HD Uydu Alıcılı Led TV

- 1 Scart girişi

- 1 USB girişi

- 1 HDMI girişi

- Dahili HD uydu alıcılı

- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garantilidir.

3

LG Q60 64 GB Cep Telefonu

- 2.0 gHz sekiz çekirdekli işlemci

- AI cam

- 16 MP + 5 MP + 2 MP üçlü kamera

- 13 MP ön kamera

- DTS :X 3D surround ses

- Parmak izi tanıma

- 3500 mah pil kapasitesi

- 3 GB Ram

- 64 GB dahili hafıza

- 6,26 " HD+Full Vision Ekran

- 2 yıl LG Türkiye garantisi altındadır.

4

Seg Buzdolabı Srf 2831 A+

15 iş günü içerisinde teslimat yapılır.

*Adalar'a teslimat yapılamamaktadır.

A+ Sınıfı

Çift Kapı

Dondurucu konumu üstte

Genişlik : ~54 cm

Statik soğutma sistemi

Hacim : 240 L

Soğutucu hacim : 198 L

Dondurucu hacim : 42 L

Enerji tüketimi : 0.630 kWh/24 saat

Dondurucu kapasitesi : 2 kg/24 saat

2 Yıl Vestel Garantili

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