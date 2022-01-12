A101 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2022 A101 bu hafta aktüel kataloğu

A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da birçok yeni ürün eklenecek. A101 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu içerisinde el blender seti 299 TL, el mikseri 139 TL, çaycı eco çay makinesi 399 TL, buharlı kırışık giderici 199 TL, french press 39,95 TL, cam matara 19,95 TL, ölçü bardağı 8,50 TL, mermer desenli yer sofrası 79,95 TL fiyatı ile bulunuyor.