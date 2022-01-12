A101 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2022 A101 bu hafta aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yoğun ilgi görüyor. A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. 13 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde wifi akıllı led ampul 79,95 TL, esnek telefon ve tablet tutucu 29,95 TL, akıllı saat 129 TL, erkek bakım seti 179 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte markete gelecek olan ürünlerin tamamı
A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da birçok yeni ürün eklenecek. A101 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu içerisinde el blender seti 299 TL, el mikseri 139 TL, çaycı eco çay makinesi 399 TL, buharlı kırışık giderici 199 TL, french press 39,95 TL, cam matara 19,95 TL, ölçü bardağı 8,50 TL, mermer desenli yer sofrası 79,95 TL fiyatı ile bulunuyor.