A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayımlanıyor. 13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Perşembe günü bluetooth hoparlör 49,95 TL, bluetooth klavye 49,95 TL, bluetooth selfie çubuk 34,95 TL, kulaklık 49,95 TL’den satışa çıkarılacak. A101 13 Ağustos broşürü içerisinde , mini tost makinesi 75 TL, elektrikli çay seti 109 TL, dijital baskül 79,95 TL, erkek bakım seti 99,95 TL, epilasyon aleti 119 TL fiyatı ile bulunuyor.