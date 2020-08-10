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HaberlerEkonomi HaberleriA101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yüz temizleme cihazı ve termos ile dikkat çekiyor!
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 11:09,

A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yüz temizleme cihazı ve termos ile dikkat çekiyor!

A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan birbirinden farklı pek çok ürün, bu hafta mağazalardaki yerini alacak. Yüz temizleme cihazı, termos, powerbank, bluetooth kulaklık, bluetooth klavye gibi pek çok ürün, A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yerini aldı. Hi Level marka 49 inç Full HD Android Smart Led TV ise 1.899 TL ile mağazalardaki yerini alacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 13 Ağustos 2020 tarihinde var olan ürünler ve detaylı bilgiler

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A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Ağustos 2020 tarihinde mağazalarda olacak olan onlar ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla takip edilebilecek. Televizyon, traş makinesi, termos, yüz temizleme cihazı ve daha onlarca ürün, 13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylar

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 AĞUSTOS

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

400 HZ

- 2 x 8 W ses çıkışı

- 3 adet HDMI girişi

- 2 adet USB girişi

- Kablosuz görüntü aktarma

- DVB-T2/C Yayın desteği

- 5 mm çerçeve inceliği

- Ultra slim frame

- Dahili HD Uydu alıcısı

- Smart for Android

- 2yıl Sunny garantisi altındadır.

- 49" 124 ekran

- 1920 x 1080 Full HD

- Android Smart Dahili Wi-Fi

- HDR 10 Teknolojisi

- Android 4 çekirdekli işlemci

- Klavye-Mouse kullanımı

- SPDIF COAXCIAL Dijital Ses Çıkışı

- Ethernet girişi

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Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Teknik Özellikler

Ekran Teknolojisi

LED TV

TV Serisi Q/UHD/FHD

Flat FHD

Çözünürlük ( UHD / FHD)

FHD (1920x1080)

Ekran Boyutu (Inch) 40

Ekran Tipi (Düz / Kavisli) Düz

Ses Çıkış Gücü 20W

Ses Kanal Sayısı 2CH

Digital Tuner

DVB-T2CS2

HDMI Sayısı 3

USB Sayısı 2

Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD) HD

-Kurulum Samsung tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.​

-2 yıl Samsung Türkiye garantilidir.

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Seg Çamaşır Makinesi Scm 9100

Teknik Özellikler

Derinlik (cm) 52,7

Led gösterge Var

Enerji Sınıfı A++

Genişlik (cm) 59,7

Yıkama (kg) 9

Program Sayısı 15

Renk Beyaz

Hızlı yıkama 15 dakika

Ön Yıkama Var

Zaman erteleme fonksiyonu Var

Yükseklik (cm) 84,5

Garanti Süresi (Ay) 24

Günlük 60 derece / 60 dakika yıkama Var

Çocuk kilidi Var

Üretim Yeri: Türkiye

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