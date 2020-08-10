A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yüz temizleme cihazı ve termos ile dikkat çekiyor!
A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan birbirinden farklı pek çok ürün, bu hafta mağazalardaki yerini alacak. Yüz temizleme cihazı, termos, powerbank, bluetooth kulaklık, bluetooth klavye gibi pek çok ürün, A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yerini aldı. Hi Level marka 49 inç Full HD Android Smart Led TV ise 1.899 TL ile mağazalardaki yerini alacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 13 Ağustos 2020 tarihinde var olan ürünler ve detaylı bilgiler
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A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Ağustos 2020 tarihinde mağazalarda olacak olan onlar ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla takip edilebilecek. Televizyon, traş makinesi, termos, yüz temizleme cihazı ve daha onlarca ürün, 13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylar
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 AĞUSTOS
Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV
400 HZ
- 2 x 8 W ses çıkışı
- 3 adet HDMI girişi
- 2 adet USB girişi
- Kablosuz görüntü aktarma
- DVB-T2/C Yayın desteği
- 5 mm çerçeve inceliği
- Ultra slim frame
- Dahili HD Uydu alıcısı
- Smart for Android
- 2yıl Sunny garantisi altındadır.
- 49" 124 ekran
- 1920 x 1080 Full HD
- Android Smart Dahili Wi-Fi
- HDR 10 Teknolojisi
- Android 4 çekirdekli işlemci
- Klavye-Mouse kullanımı
- SPDIF COAXCIAL Dijital Ses Çıkışı
- Ethernet girişi
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Samsung 40N5000 40'' Full HD TV
Teknik Özellikler
Ekran Teknolojisi
LED TV
TV Serisi Q/UHD/FHD
Flat FHD
Çözünürlük ( UHD / FHD)
FHD (1920x1080)
Ekran Boyutu (Inch) 40
Ekran Tipi (Düz / Kavisli) Düz
Ses Çıkış Gücü 20W
Ses Kanal Sayısı 2CH
Digital Tuner
DVB-T2CS2
HDMI Sayısı 3
USB Sayısı 2
Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD) HD
-Kurulum Samsung tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.