A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yüz temizleme cihazı ve termos ile dikkat çekiyor!

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Ağustos 2020 tarihinde mağazalarda olacak olan onlar ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla takip edilebilecek. Televizyon, traş makinesi, termos, yüz temizleme cihazı ve daha onlarca ürün, 13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylar



A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 AĞUSTOS



Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV



400 HZ



- 2 x 8 W ses çıkışı



- 3 adet HDMI girişi



- 2 adet USB girişi



- Kablosuz görüntü aktarma



- DVB-T2/C Yayın desteği



- 5 mm çerçeve inceliği



- Ultra slim frame



- Dahili HD Uydu alıcısı



- Smart for Android



- 2yıl Sunny garantisi altındadır.



- 49" 124 ekran



- 1920 x 1080 Full HD



- Android Smart Dahili Wi-Fi



- HDR 10 Teknolojisi



- Android 4 çekirdekli işlemci



- Klavye-Mouse kullanımı



- SPDIF COAXCIAL Dijital Ses Çıkışı



- Ethernet girişi