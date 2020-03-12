A101 12 Mart 2020 katalog ürünleri arasında telefon televizyon dikkat çekiyor! A101 aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Mart Perşembe günü pek çok ürüne yer veriyor. Cep telefonu, televizyon, ev gereçleri, otomobil malzemeleri gibi pek çok ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler



A101 12 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Hi Level 55UHL950 55" Ultra HD Smart Led Tv

- 4K Ultra HD

- 2x HDMI

- UHD Uydu alıcısı

- Wireless Display

- Smart TV

- Netflix

- Youtube

- Wi-fi

- 2 yıl Vestel servis güvencesinde garantilidir.

Üretim Yeri: Türkiye



Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Teknik Özellikler

Ekran Teknolojisi

LED TV

TV Serisi Q/UHD/FHD

Flat FHD

Çözünürlük ( UHD / FHD)

FHD (1920x1080)

Ekran Boyutu (Inch)

40

Ekran Tipi (Düz / Kavisli)

Düz

Ses Çıkış Gücü

20W

Ses Kanal Sayısı

2CH

Digital Tuner

DVB-T2CS2

HDMI Sayısı

3

USB Sayısı

2

Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD)

HD

-Kurulum Samsung tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.​

-2 yıl Samsung Türkiye garantilidir.