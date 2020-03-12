A101 12 Mart 2020 katalog ürünleri arasında telefon televizyon dikkat çekiyor! A101 aktüel ürünler
12 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. 55 ekran Hı Level Smart Led TV, Samsung Galaxy A10 32 GB cep telefonu, hava kompresörü, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan araç yol kayıt kamerası ise 90 TL'den satışta olacak. İşte, A101 12 Mart 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Mart Perşembe günü pek çok ürüne yer veriyor. Cep telefonu, televizyon, ev gereçleri, otomobil malzemeleri gibi pek çok ürün, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler
A101 12 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hi Level 55UHL950 55" Ultra HD Smart Led Tv - 4K Ultra HD - 2x HDMI - UHD Uydu alıcısı - Wireless Display - Smart TV - Netflix - Youtube - Wi-fi - 2 yıl Vestel servis güvencesinde garantilidir. Üretim Yeri: Türkiye
Samsung 40N5000 40'' Full HD TV Teknik Özellikler Ekran Teknolojisi LED TV TV Serisi Q/UHD/FHD Flat FHD Çözünürlük ( UHD / FHD) FHD (1920x1080) Ekran Boyutu (Inch) 40 Ekran Tipi (Düz / Kavisli) Düz Ses Çıkış Gücü 20W Ses Kanal Sayısı 2CH Digital Tuner DVB-T2CS2 HDMI Sayısı 3 USB Sayısı 2 Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD) HD -Kurulum Samsung tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. -2 yıl Samsung Türkiye garantilidir.
2
Nehir Akasya Çatal KaşıkTakımı 60 Parça - 3 mm kalınlık - 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir. - Bulaşık makinesinde yıkanabilir. 60 Parça set içeriği ; *12 adet yemek kaşığı *12 adet yemek çatalı *12 adet tatlı kaşığı *12 adet tatlı çatalı *12 adet çay kaşığı -50 yıl garanti -10 iş günü içerisinde adresinize ücretsiz teslimat Üretim Yeri: Türkiye
3
Piranha Oto Multimedya Sistemi 7795 7.0" içe katlanır dokunmatik ekran 720p video oynatıcı Bluetooth, FM radyo, USB şarj Android ve iOS mirror link AUX, USB disk ve hafıza kart girişi Video-In&Out (Park Kamera Girişi) 4x100 W güç + EQ Uzaktan Kumanda 2 Yıl Garanti Üretim Yeri: Çin
4
Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 7.0" kapasitif tam dokunmatik ekran 1080p video oynatıcı Bluetooth, Fm Radyo, USB Şarj iOS ve Android mirror link AUX, USB Disk ve hafıza kart girişi Video-In&Out (Park Kamera Girişi) 4x100 W Güç+EQ Uzaktan Kumanda 2 Yıl Garanti Geri dönüş kamerası yoktur. Üretim Yeri: Çin
5
Piranha Araç İçi Yol Kayıt Kamerası - 3,5 inç ekranlı ayna - Full HD yol kayıt kamerası - Park kamerası (Geri vitesle çalışma) - TF kart girişi *G-sensör - 2 yıl garanti - Çift kamera Üretim Yeri: Çin
6
Piranha Mini Kompresör Lastik, top, deniz botu vb. ürünleri şişirebilme özelliği Giriş voltajı 12V DC (Oto çakmak soketi) Maksimum basınç 150 psi Analog basınç göstergesi Üretim Yeri : Çin