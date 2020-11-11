A101 12 Kasım aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günü markete geliyor. 12 Kasım A101 aktüel ürünleri arasında bluetooth kulaklık 49,95 TL, tripod telefon tutucu 9,95 TL, klavye Mouse seti 34,95 TL, çamaşır makinesi 1.399 TL, mekanik silindirik termosifon 749 TL, süpürge 479 TL, buharlı temizleyici 189 TL, cilt temizleme ve masaj cihazı 34,95 TL, banyo baskülü 49,95 TL, saç ve sakal düzeltme makinesi 75 TL fiyatı ile yer alıyor.
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A101 market fırsat ürünleri arasında yine birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta da fırsat ürünleri perşembe günü gelecek. 12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, kızılderili oyun çadırı 119,95 TL, oyuncak bez bebek 18,95 TL, oyuncak yazar kasa 27,95 TL, keçeli ütü masası kılıfı 9,95 TL, çift lastikli penye çarşaf 21,95 TL, kapitoneli tek kişilik sıvı geçirmez 17,95 TL, çift kişilik sıvı geçirmez 21,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…