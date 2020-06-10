A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 market kataloğu
A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta markete gelen ürünler arasında 85 parça yemek takımı 1.399 TL, cam tabak çeşitleri 2,50 TL, borcam dikdörtgen tepsi 24,95 TL, manuel doğrayıcı 19,95 Tl fiyatı ile yer alıyor. Büyük boy şişme havuz 64,95 TL, orta boy şişme havuz 44,95 TL, küçük boy şişme havuz 28,95 TL, çocuk şişme kolluk 7,45 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.
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11 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri raflara ekleniyor. İstedikleri ürünlerin gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar fırsat kataloğuna bakıyorlar. 11 Haziran broşürü içerisinde üç farklı televizyon seçeneği bulunuyor. 55RU7300 55 4K uhd curved TV 4.499 TL, EL32DAL502 32 uydu alıcılı led 899 TL, 49 ultra hd android smart led tv 2.099 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı…