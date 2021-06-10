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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 13:55 | 

A-101 aktüel kataloğu yayınlandı! İşte, 10-11 Haziran A-101 aktüel katalog ürünleri

Her hafta birbirinden farklı ve uygun ürünlerle indirim kampanyaları uygulayan en çok tercih edilen zincir marketlerden biri olan A101 aktüel kataloğu yayınlandı. İşte, bahçe mobilyalarından elektronik aletlere, güneş kremlerinden plaj modasına birçok ürünün yer aldığı, 10 Haziran’dan itibaren geçerli olacak A101 katalog ürünlerin listesi…

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Hemen herkese hitap eden geniş ürün yelpazesi ve indirimleriyle takip edilen A101, en ekonomik zincir marketler arasında yer alıyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği A101’in 10 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimli ürünleri ve kampanyalarının yer aldığı katalog ürünleri şu şekilde…

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