A-101 aktüel kataloğu yayınlandı! İşte, 10-11 Haziran A-101 aktüel katalog ürünleri

Hemen herkese hitap eden geniş ürün yelpazesi ve indirimleriyle takip edilen A101, en ekonomik zincir marketler arasında yer alıyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği A101’in 10 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimli ürünleri ve kampanyalarının yer aldığı katalog ürünleri şu şekilde…