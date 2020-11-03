98 santimetrelik kahraman gönülleri fethetti!

İddiaların doğru olmadığını söyleyen Çelik, Ben buradayım. Her gün buradaydık. Vatandaşlarla da ilgilendim, lojistik destek de sağladım, sokak hayvanlarına mama da dağıttım. 1.80 santimetrelik birinin 30 santimetrelik bir göçüğe girmesi mümkün değil ancak ben eğildiğim zaman 33-34 santimetreye kadar küçülebiliyorum. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. AFAD ve ANDA koordinatörlüğünde çalışıyoruz dedi.