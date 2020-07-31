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HaberlerGündem Haberleri953'nci On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama: 30 Temmuz MPİ On Numara sonuçları belli oldu: İkramiye 5. kez devretti
GeriGündem 953'nci On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama: 30 Temmuz MPİ On Numara sonuçları belli oldu: İkramiye 5. kez devretti
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Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 02:52,

953'nci On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama: 30 Temmuz MPİ On Numara sonuçları belli oldu: İkramiye 5. kez devretti

On Numara sonuçları, 30 Temmuz Perşembe akşamı açıklandı. Noter çekiliş heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleşen çekilişin ardından, İkramiye kazandıran şanlı numaralar erişime açıldı. Canlı On Numara sonuçları çarşamba akşamı devretmişti. Perşembe akşamı da 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Gözler şimdi MPİ 953. On Numara sonucu sorgulama ekranında. İşte, 30 Temmuz 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar...

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