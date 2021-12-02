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Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 15:15 | 

95. ÖGG sınavı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Bu yılın son ÖGG sınavı için artık son hazırlıklar yapılıyor. 2021 yılı takvimine göre, Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavına kısa bir süre kaldı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

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1
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen kişilerin katılım sağladığı ÖGG sınav tarihleri, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Binlerce kişinin merakla beklediği ÖGG sınavı için Emniyet Genel Müdürlüğü tarih açıklamasında bulundu. İşte, 95. ÖGG sınavı tarihi...
2
Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Aralık Pazar günü düzenlenecek. ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖGNET üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor.
3ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.

Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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