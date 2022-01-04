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HaberlerGündem Haberleri95. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarında son durum
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Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 09:01 | 

95. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarında son durum

2021 yılının son sınavlarından olan 95. Dönem ÖGG sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi de arttı. Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden sınav sonuç sorgulaması yapabiliyor. Peki,95. Dönem ÖGG sonuçları (Özel Güvenlik Sınavı) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuçlarında son durum...

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Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti. Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendiriliyor.
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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG sonuçlarının 15 gün içerisinde, yani Ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.
3ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.
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