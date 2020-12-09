73 YIL Ã–NCE EVLENDÄ°LER DÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan kraliÃ§esi olma unvanÄ±nÄ± elinde tutan Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth aynÄ± zamanda en uzun sÃ¼ren evliliklerden birinin de kahramanÄ±.



Depo Photos, Backgrid UK KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olan Prens Philip 1847 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazÄ± aldatma iddialarÄ± yÄ±lardÄ±r konuÅŸulsa da bugÃ¼n de evliliklerinin 73'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutluyorlar.