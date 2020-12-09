94 yaÅŸÄ±ndaki Kraliçe 2. Elizabeth'in uzun yaÅŸama sÄ±rlarÄ±
Kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndan devlet baÅŸkanlarÄ± ya da monarÅŸi Ã¼yeleri Ã§oktan emekliye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth hala aktif olarak gÃ¶revde. 94 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, ne gÃ¶revlerini aksatÄ±yor ne de ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n veriyor.
Backgrid UK, Splash News
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SIRLARI MERCEK ALTINA ALINDI
Peki KraliÃ§e 2. Elizabeth'in uzun ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ne? Ä°ÅŸte bu konu Britanya Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarla tanÄ±nan Bryan Kozlowski tarafÄ±ndan mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±.
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KÄ°TABA KONU OLDU
Kozlowski, "Ã‡ok YaÅŸa KraliÃ§e! Britanya'yÄ± En Uzun YÃ¶neten HÃ¼kÃ¼mdardan 23 YaÅŸam KuralÄ±" isimli yeni kitabÄ±nda, KraliÃ§e'nin uzun ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸama sÄ±rlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
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SAÄžLIKLI VE UZUN YAÅžAMA SIRLARI
The New York Post'a konuÅŸan Kozlowski, KraliÃ§e'nin saÄŸlÄ±klÄ± ve uzun yaÅŸama sÄ±rrÄ±nÄ± beÅŸ baÅŸlÄ±k altÄ±nda topladÄ±. Buna gÃ¶re ilk ayrÄ±ntÄ± aktif bir hayat sÃ¼rmek.
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TEMPOLU YÃœRÃœYÃœÅž
Ama bu ilk akla geldiÄŸi gibi spor salonlarÄ±nda, Ã¶zel eÄŸitmenler eÅŸliÄŸinde egzersiz yapmak deÄŸil. KraliÃ§e bunun iÃ§in tempolu yÃ¼rÃ¼mek ve ata binmek gibi aktiviteleri tercih ediyor.
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BASÄ°T VE TEMEL GIDALAR
KraliÃ§e 2. Elizabeth'in beslenme dÃ¼zenine gelirsek. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve bunun her tÃ¼r olumsuzluÄŸunu yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak KraliÃ§e, en gerekli ve saÄŸlÄ±klÄ± besinleri tercih ediyor.
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GENÃ‡LÄ°ÄžÄ°NDE 2. DÃœNYA SAVAÅžI'NI GÃ–RDÃœ
Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce, Ä°kinci bÃ¼yÃ¼k savaÅŸ yÄ±llarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± yiyecek tÃ¼ketiminin vatanseverlik olarak gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi bir dÃ¶nemde yetiÅŸen KraliÃ§e'nin iliklerine kadar iÅŸlemiÅŸ durumda. O yÃ¼zden en temel gÄ±dalarÄ± tercih ediyor.
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Ã‡AY VE Ã‡Ã–REKLER
KraliÃ§e 2. Elizabeth'in sevdiÄŸi ÅŸeylerden biri de ikindi Ã§ayÄ±. Bu sÄ±rada genellikle sandviÃ§ler ve Ã§Ã¶rekler tercih ediyor. AbartÄ±lÄ± tÃ¼ketmemek koÅŸuluyla zaman zaman bir dilim pasta da yiyor.
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SAÄžLIKSIZ ALIÅžKANLIÄžI YOK
KraliÃ§e'nin bu kadar uzun yaÅŸamasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de alkolden olabildiÄŸince uzak durmasÄ±.
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SADECE RAHATLAMAK Ä°Ã‡Ä°N
Ama bu hiÃ§ iÃ§mediÄŸi anlamÄ±na da gelmiyor. Zaman zaman Ã¶ÄŸle ve akÅŸam saatlerinde ruhsal olarak rahatlamasÄ±nÄ± saÄŸlayan iÃ§kilerden az miktarda tÃ¼ketiyor.
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CÄ°LT BAKIMI SIRLARI
KraliÃ§e Elizabeth, 100 yaÅŸÄ±na yaklaÅŸmasÄ±na raÄŸmen cildi de birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±ndan daha iyi durumda. Bu konuda da bazÄ± sÄ±rlarÄ± var. Kozlowski'ye gÃ¶re 2. Elizabeth, cildinin bakÄ±mÄ± iÃ§in yÄ±llardÄ±r aynÄ± uygun fiyatlÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±yor.
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Ã‡OK MAKYAJ YAPMIYOR
Bunun bir baÅŸka nedeni de Saray'da bu gibi konularda Ã§ok para harcanmasÄ±nÄ±n hoÅŸ gÃ¶rÃ¼lmemesi. Buna ek olarak KraliÃ§e 2. Elizabeth genÃ§liÄŸinden beri Ã§ok fazla makyaj da yapmÄ±yor. Bu sayede cildi de fazla yÄ±pranmÄ±yor.
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ZÄ°HNÄ°NÄ° BÃ–YLE CANLI TUTUYOR
KraliÃ§e'nin ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen zihnini nasÄ±l dinÃ§ tuttuÄŸu da bir baÅŸka merak konusu. Kozlowski'nin kitabÄ±nda yer alan ayrÄ±ntÄ±lara gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth meraklÄ± bir kiÅŸi ve anayasal bilgiler, politika gibi konularda belgeler okumak iÃ§in epey vakit ayÄ±rÄ±yor. AyrÄ±ca olaylara olumlu aÃ§Ä±dan bakmayÄ± tercih ederek ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da koruyor.
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ANNESÄ° 101 YAÅžINDA Ã–LDÃœ
KraliÃ§e Elizabeth'in babasÄ± Kral 6. George kanser yÃ¼zÃ¼nden 57 yaÅŸÄ±nda hayata veda etmiÅŸ olsa da annesi Elizabeth Bowes yani Ana KraliÃ§e Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 101 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.Â
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73 YIL Ã–NCE EVLENDÄ°LER
DÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan kraliÃ§esi olma unvanÄ±nÄ± elinde tutan Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth aynÄ± zamanda en uzun sÃ¼ren evliliklerden birinin de kahramanÄ±.
Depo Photos, Backgrid UK KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olan Prens Philip 1847 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Her ne kadar Philip ile ilgili bazÄ± aldatma iddialarÄ± yÄ±lardÄ±r konuÅŸulsa da bugÃ¼n de evliliklerinin 73'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutluyorlar.
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TORUNUNUN Ã‡OCUKLARINDAN KUTLAMA KARTI
Evliliklerinden Ã¼Ã§Ã¼ erkek biri kÄ±z dÃ¶rt tane Ã§ocuklarÄ± olan Ã§ift, bu Ã¶zel gÃ¼n iÃ§in de bir kart yayÄ±nladÄ±. Bu kartÄ±n Ã§arpÄ±cÄ± yanÄ± ise taht sÄ±ralamasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan torunlarÄ± Prens William'Ä±n Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis tarafÄ±ndan evde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±.
KraliÃ§e ile Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Prens Philip, Elizabeth, henÃ¼z babasÄ± hayattayken yani prenses iken evlendiler. O sÄ±rada Elizabeth 21, Philip ise 26 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.
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YUNANÄ°STAN'DA DOÄžDU
KraliÃ§e'nin kocasÄ± Prens Philip, 1921 yÄ±lÄ±nda Yunanistan'Ä±n Korfu adasÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. DoÄŸduÄŸunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanÄ± verildi. O dÃ¶nemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri henÃ¼z tahtlarÄ±ndaydÄ±.
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Ä°NGÄ°LÄ°Z DONANMASINA KATILDI
Fakat sonra Yunanistan'da yaÅŸanan ihtilal sonrasÄ± aile Yunanistan'dan sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Prens Philip, Ä°skoÃ§ ve Alman okullarÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. 18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde de Ä°ngiliz kraliyet donanmasÄ±na katÄ±ldÄ±. Bu arada aile kÃ¶klerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ä°ngiliz olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.
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ASKERÄ° BAÅžARILAR
1942 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda, 21 yaÅŸÄ±ndayken Kraliyet DonanmasÄ±nÄ±n en genÃ§ teÄŸmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisine atandÄ±. Bundan sonra da askeri baÅŸarÄ±larÄ±yla dikkat Ã§ekti.
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BÃœYÃœKBABASININ SOYADINI ALDI
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 1947 yÄ±lÄ±nda Philip, ailesinden gelen bÃ¼tÃ¼n titrlerden feragat edip Ä°ngiliz olan bÃ¼yÃ¼kannesi ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n soyadÄ± olan Mountbatten'Ä± kullanmaya baÅŸladÄ±.
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AYNI YIL EVLENDÄ°LER
AynÄ± yÄ±l Ä°ngiltere tahtÄ±nÄ±n ilk sÄ±radaki varisi Prenses Elizabeth ile evlendi. KayÄ±npederi olan Kral 6. George tarafÄ±ndan bu evlilikten sonra kendisine Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ± verildi. Bu evlilikle birlikte Prens Philip, Ã§ok sevdiÄŸi halde denizcilik kariyerine kesin olarak veda etti.
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ALDATMA Ä°DDÄ°ALARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°
KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip her ne kadar Ã§ok uzun sÃ¼redir evli olsalar da ve hiÃ§bir zaman doÄŸrulanmasa da Ã¶zellikle belli bir dÃ¶nemde aldatma iddialarÄ± gÃ¼ndeme geldi.
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ADI ÃœNLÃœ OYUNCULARLA ANILDI
Prens Philip'in 50'lerin sonu ile 60'lar boyunca birkaÃ§ kez Elizabeth'i aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Oyuncu Pat Kirkwood ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± Katie Boyle ile Philip'in adÄ± anÄ±ldÄ±.Â
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'BENÄ°MLE BÄ°LE FLÃ–RT ETTÄ°' DEMÄ°ÅžTÄ°
Bunun yanÄ± sÄ±ra Prens Philip'in kraliyet yatÄ± Britannia ile yaptÄ±ÄŸÄ± denizaÅŸÄ±rÄ± gezide, kimliÄŸi bilinmeyen bir kadÄ±nla iliÅŸkisi olduÄŸu da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bundan iki yÄ±l Ã¶nce herkesin "ÅŸÃ¶hret meraklÄ±sÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Lady Colin Campbell kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitapta Prens'in kendisiyle bile flÃ¶rt ettiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. BÃ¼tÃ¼n bu iddialar asla kanÄ±tlanmasa da hiÃ§bir zaman unutulmadÄ±.
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Ä°LK Ã‡OCUK CHARLES
KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuklarÄ± Prens Charles.
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DÃ–RT TANE Ã‡OCUKLARI VAR
Bu karede de KraliÃ§e bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles ve ondan sonra dÃ¼nyaya gelen Andrew ile gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.