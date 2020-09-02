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HaberlerEkonomi Haberleri94. DHY kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kurası çekildi!
GeriEkonomi 94. DHY kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kurası çekildi!
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 11:05 | 

94. DHY kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kurası çekildi!

DHY kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından açıklanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak olan ) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamalarının ön başvuruları temmuz ayında alındı. Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi.  Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte detaylar...

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DHY kurası bugün gerçekleştiriliyor. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Genel kurası sona erdi. Kura tercih önceliği dikkate alınarak yapıldı. Bu kuranın ardından Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası başladı ve sona erdi. Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden yayımlandı.

2DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapıldı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden yayınlandı.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

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