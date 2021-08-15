93. Özel Güvenlik Temel Eğitimi (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte ÖGG sonuç tarihi
Emniyet Genel Müdürlüğü 93. Özel Güvenlik Temel Eğitimi (ÖGG) sınavı 14 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşti. ÖGG sınavında ter döken adaylar şimdi ÖGG soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, ÖGG soruları ve cevapları yayınlandı mı? 93. Özel Güvenlik Temel Eğitimi (ÖGG) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Takvime göre, ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, ÖGG soruları ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor.
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14 Ağustos Cumartesi yapılan 93. ÖGG'nin sınav soruları ve cevap anahtarları 17 Ağustos'ta erişime açılacak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.