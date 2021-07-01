92. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuç ekranı için gözler EGM'de!
92. ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 13 Haziran 2021 tarihinde EGM tarafından gerçekleşen 92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Sınav soruları ve cevapları ile puanları hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler. 92. ÖGG sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ ekranında olacak. Adayların gözü kulağı şimdi, "92. ÖGG sınav sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, 92. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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ÖGG sınav sonuçları için gözler artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılacak açıklamaya çevrildi. 92 ÖGG sınav soru ve cevap anahtarının 16 Haziran'da erişime açılmasının ardından adayların beklentileri de temmuz başına yöneldi. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 2 hafta içerisinde açıklanırken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 92. ÖGG sınav sonuçlarının 1 Temmuz'a kadar açıklanması ön görülüyor.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
92. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. Sınav sonuçlarının 1 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
92. ÖGG sınav sonuçları yapılan duyurunun ardından erişime açıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
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2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.