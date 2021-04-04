90'lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz şimdi ne yapıyor?

Kendime zarar vermek istemedim Bendeniz, kült olmuş slow şarkılarını yazmasını sağlayan hissi şöyle tarif ediyor:



“Bence doğuştan üzerimize giydirilmiş bir hediye olarak görüyorum bunu. O dönem değerli olanlar şu an hâlâ bunu koruyor. Besteci olarak da kendimi ifade etmek için çok zaman harcadım. Çünkü o besteleri sahiplenirlerse o işe devam edecektim. Ben değil, şarkılar görünmeliydi. Tamamen ruhtan çıkıyordu. Bunun bir matematiği yok. Maalesef görüyorum beste yapma işini matematiğe döndürdüler. Duygulardan uzaklaşırsınız öyle. Bir gün dünyadan varlık olarak kalksam minimum 100 sene beni kimse unutmayacak. O şarkılarla hatırlayacaklar.”



Sanatçı, kariyerinde sadece müziği ön planda tutmaya çalıştığının da altını çiziyor: “Sadece yapayım, üreteyim, bunu beraber paylaşalım derdindeydim. Başka bir şeylerin beni bozmasını istemedim. Hırslar işin içine girdiği zaman ona göre oynamanız gerek. O yarışın içinde olmadığınız zamansa sizin bir şey üretemediğinizi sanıyorlar. Aslında bu bir tercih. Yaptığınız şey senelere damga vurması gerek. Onu beceremiyorsanız da oturacaksınız. Bu kadar basit. Öbür türlü insan gerçekten çok yıpranır. Ben kendime o zararı vermek istemedim.”