Aşk 13 yılda bitti ama, o hala benim en yakınım

Takvimler 1994 yılını gösteriyordu. Sonradan sinemanın yakın tarihinin unutulmazları arasına girecek olan Dört Nikah Bir Cenaze filminin Los Angeles'taki galası yapılıyordu. İşte o gece, adını çok da fazla insanın bilmediği genç bir kadının hayatının dönün noktası oldu.
Mega News Agency, Splash News
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HER ŞEY O GECE BAŞLADI
Filmin başrollerinden birini üstlenen sevgilisi ile birlikte el ele kırmızı halıya çıktı genç kadın ve biraz güzelliği biraz da üzerindeki siyah elbise nedeniyle bütün dikkatler ona yöneldi. Oysa filmde rolü bile yoktu, sadece sevgilisine eşlik etmek için o geceye katılmıştı.
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90'LARIN İKONİK ÇİFTİ
İşte tüm dünya Elizabeth Hurley ile Hugh Grant'ı el ele gördüğü o gösterişli geceyi aradan yıllar geçse de onlar ayrılıp başka hayatlar kursa da hiç unutmadı.
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İSİMLERİ HALA BİRLİKTE ANILIYOR
Öyle ki, hayatlarında başkaları da olsa birinin adı geçtiğinde diğeri de akla geldi hemen.
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BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYORLAR
Aslına bakılırsa Elizabeth Hurley ile Hugh Grant da bu konuda kimseyi yanıltmadı. Grant'ın karıştığı bir skandalın ardından ilişkileri sarsılıp birkaç yıl sonra bitse de hala hayatlarının her döneminde birbirlerine destek olmayı sürdürüyorlar.
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OĞLUYLA DA YAKIN
Hatta Hurley'in iş adamı Steve Bing'den dünyaya gelen oğlu Damian'a babasının hiç göstermediği ilgiyi 'Hugh Amca' gösterdi.
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YILLARDIR DEĞİŞMEDİ
Yani bir başka deyişle 1990'ların 'ikonik çiftlerinden' biri olan Hurley ile Grant'in yolları hiç ayrılmadı. 55 yaşındaki Elizabeth Hurley de People dergisine verdiği röportajda bu durumun yıllardır değişmediğini bir kez daha tekrarladı.
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ONDAN TAVSİYE ALIYOR
Hurley, 60 yaşındaki Grant'in kendisi için her zaman ilk danışılacak kişi olduğunu söyledi. Modellik ve oyunculuktan sonra yıllardır plaj giyimi de tasarlayan Hurley, kariyeriyle ilgili nasihat almak için Grant'i aradığını belirtti.
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'DAHA BU SABAH KONUŞTUM''
Elizabeth Hurley, Grant ile sık sık konuştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla en son bu sabah konuştum diyebilirim. Elime yeni ulaşan bir senaryo ile ilgili olarak ondan nasihat istedim." Güzel yıldız, şu anda evli ve üç eş çocuklu olan Hugh Grank'in de kendisinin de hayatlarında mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.
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13 YIL BİRLİKTE OLDULAR
Elizabeth Hurley ile Hugh Grant, 13 yıl birlikte oldular. Grant, 1995 yılında bir hayat kadınıyla otomobilde yakalandı. Bu olay skandal yaratsa da Hurley ile Grant 2000 yılına kadar birlikte olmayı sürdürdüler.
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EVLİLİĞİ ALDATMAYLA BİTTİ
Hurley, 2007 yılında Arun Nayar ile evlendi. Ama o dönemde de Grant ile dostluğunu sürdürdü. Hurley, eşini Shane Warne ile aldatılınca evlilik bitti.
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GRANT'İN İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ
Her fırsatta evliliğe karşı olduğunu ifade eden Hugh Grant ibe 2018 yılından bu yana Anna Elisabet Eberstein ile evli. Aktörün üç tane çocuğu bulunuyor. Bu çocuklardan ikisi bir süre birlikte olduğu Tinglan Hong'dan.
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MUTLU EVLİLİK, SAKİN YAŞAM
Diğer iki çocuğunun annesi ise şu anda evli olduğu Anna Elisabet Eberstein'dan ise bir çocuğu var.