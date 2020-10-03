MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAşk 13 yılda bitti ama, o hala benim en yakınım
GeriMagazin Aşk 13 yılda bitti ama, o hala benim en yakınım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 10:49 | 

Aşk 13 yılda bitti ama, o hala benim en yakınım

Takvimler 1994 yılını gösteriyordu. Sonradan sinemanın yakın tarihinin unutulmazları arasına girecek olan Dört Nikah Bir Cenaze filminin Los Angeles'taki galası yapılıyordu. İşte o gece, adını çok da fazla insanın bilmediği genç bir kadının hayatının dönün noktası oldu.

Mega News Agency, Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HER ŞEY O GECE BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

HER ŞEY O GECE BAŞLADI

Filmin başrollerinden birini üstlenen sevgilisi ile birlikte el ele kırmızı halıya çıktı genç kadın ve biraz güzelliği biraz da üzerindeki siyah elbise nedeniyle bütün dikkatler ona yöneldi. Oysa filmde rolü bile yoktu, sadece sevgilisine eşlik etmek için o geceye katılmıştı.

290LARIN İKONİK ÇİFTİ
Abone Olgoogle-news

90'LARIN İKONİK ÇİFTİ

İşte tüm dünya Elizabeth Hurley ile Hugh Grant'ı el ele gördüğü o gösterişli geceyi aradan yıllar geçse de onlar ayrılıp başka hayatlar kursa da hiç unutmadı.

3İSİMLERİ HALA BİRLİKTE ANILIYOR
Abone Olgoogle-news

İSİMLERİ HALA BİRLİKTE ANILIYOR

Öyle ki, hayatlarında başkaları da olsa birinin adı geçtiğinde diğeri de akla geldi hemen.

4BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYORLAR
Abone Olgoogle-news

BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYORLAR

Aslına bakılırsa Elizabeth Hurley ile Hugh Grant da bu konuda kimseyi yanıltmadı. Grant'ın karıştığı bir skandalın ardından ilişkileri sarsılıp birkaç yıl sonra bitse de hala hayatlarının her döneminde birbirlerine destek olmayı sürdürüyorlar.

5OĞLUYLA DA YAKIN
Abone Olgoogle-news

OĞLUYLA DA YAKIN

Hatta Hurley'in iş adamı Steve Bing'den dünyaya gelen oğlu Damian'a babasının hiç göstermediği ilgiyi 'Hugh Amca' gösterdi. 

6YILLARDIR DEĞİŞMEDİ
Abone Olgoogle-news

YILLARDIR DEĞİŞMEDİ

Yani bir başka deyişle 1990'ların 'ikonik çiftlerinden' biri olan Hurley ile Grant'in yolları hiç ayrılmadı. 55 yaşındaki Elizabeth Hurley de People dergisine verdiği röportajda bu durumun yıllardır değişmediğini bir kez daha tekrarladı.

7ONDAN TAVSİYE ALIYOR
Abone Olgoogle-news

ONDAN TAVSİYE ALIYOR

Hurley, 60 yaşındaki Grant'in kendisi için her zaman ilk danışılacak kişi olduğunu söyledi. Modellik ve oyunculuktan sonra yıllardır plaj giyimi de tasarlayan Hurley, kariyeriyle ilgili nasihat almak için Grant'i aradığını belirtti.

8DAHA BU SABAH KONUŞTUM
Abone Olgoogle-news

'DAHA BU SABAH KONUŞTUM''

Elizabeth Hurley, Grant ile sık sık konuştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla en son bu sabah konuştum diyebilirim. Elime yeni ulaşan bir senaryo ile ilgili olarak ondan nasihat istedim." Güzel yıldız, şu anda evli ve üç eş çocuklu olan Hugh Grank'in de kendisinin de hayatlarında mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

913 YIL BİRLİKTE OLDULAR
Abone Olgoogle-news

13 YIL BİRLİKTE OLDULAR

Elizabeth Hurley ile Hugh Grant, 13 yıl birlikte oldular. Grant, 1995 yılında bir hayat kadınıyla otomobilde yakalandı. Bu olay skandal yaratsa da Hurley ile Grant 2000 yılına kadar birlikte olmayı sürdürdüler.

10EVLİLİĞİ ALDATMAYLA BİTTİ
Abone Olgoogle-news

EVLİLİĞİ ALDATMAYLA BİTTİ

 Hurley, 2007 yılında Arun Nayar ile evlendi. Ama o dönemde de Grant ile dostluğunu sürdürdü. Hurley, eşini Shane Warne ile aldatılınca evlilik bitti.

11GRANTİN İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ
Abone Olgoogle-news

GRANT'İN İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ

Her fırsatta evliliğe karşı olduğunu ifade eden Hugh Grant ibe 2018 yılından bu yana Anna Elisabet Eberstein ile evli. Aktörün üç tane çocuğu bulunuyor. Bu çocuklardan ikisi bir süre birlikte olduğu Tinglan Hong'dan.

12MUTLU EVLİLİK, SAKİN YAŞAM
Abone Olgoogle-news

MUTLU EVLİLİK, SAKİN YAŞAM

Diğer iki çocuğunun annesi ise şu anda evli olduğu Anna Elisabet Eberstein'dan ise bir çocuğu var.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi