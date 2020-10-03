Aşk 13 yılda bitti ama, o hala benim en yakınım

'DAHA BU SABAH KONUŞTUM'' Elizabeth Hurley, Grant ile sık sık konuştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla en son bu sabah konuştum diyebilirim. Elime yeni ulaşan bir senaryo ile ilgili olarak ondan nasihat istedim." Güzel yıldız, şu anda evli ve üç eş çocuklu olan Hugh Grank'in de kendisinin de hayatlarında mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.