Bum Bum adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan Seden GÃ¼rel KoÃ§er, daha sonra eskisi kadar mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde yer almadÄ±.



Ä°lk evliliÄŸinden Ä°rem ve Emre adÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi olan sanatÃ§Ä±, bugÃ¼n 53 yaÅŸÄ±nda. Bir dÃ¶neme ÅŸarkÄ±larÄ±yla damgasÄ±nÄ± vuran GÃ¼rel, mÃ¼zikten kopmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama "canÄ± star olmak istemediÄŸi iÃ§in" piyasadan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda.