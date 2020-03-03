90'larda 'Ä°stemiyorum Baba' diyerek müzikseverlerin gönlünü çelmiÅŸti: Rüya'nÄ±n dönüÅŸü
90'lÄ± yÄ±llarda seslendirdiÄŸi "Ä°stemiyorum Baba" ÅŸarkÄ±sÄ± ve sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± SaklambaÃ§ yarÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã¼nlenen RÃ¼ya ErsavcÄ±, uzun sÃ¼redir ara verdiÄŸi mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.Â
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Hakan KÃ¼fÃ¼ndÃ¼r'Ã¼n Pal Nostalji Radyo'da yayÄ±nlanan programÄ±na konuk oldu. 15 yÄ±l aradan sonra sahnelere dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyuran ErsavcÄ± yakÄ±nda Erdal Ã‡elik'le ortak bir projede yer alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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RÃ¼ya ErsavcÄ± programda tÃ¼m mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2 yÄ±l boyunca sunduÄŸu SaklambaÃ§ yarÄ±ÅŸmasÄ±na borÃ§lu olduÄŸunu sÃ¶yledi .Â
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1963 doÄŸumlu olan RÃ¼ya ErsavcÄ±, kariyerinin en parlak dÃ¶nemini 1990'larda yaÅŸadÄ± SaklambaÃ§ programÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu Nurseli Ä°diz'ten devraldÄ± ve kariyerinde biraz daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde basamaklarÄ± tÄ±rmandÄ±. ErsavcÄ±, Ã¶zellikle "Ä°stemiyorum Baba" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla bir kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer etti. Ondan Ã¶nce Eurovision elemeleriyle adÄ±nÄ± duyurdu. ArdÄ±ndan kendi albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±.
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Ä°lk albÃ¼mÃ¼ Ã‡aresi Yok SensizliÄŸin'i 1989'da Ã§Ä±karan ErsavcÄ±'nÄ±n ikinci albÃ¼mÃ¼ 1993'te geldi. AlbÃ¼mÃ¼n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± Ä°stemiyorum Baba o dÃ¶nemde ortalÄ±ÄŸÄ± kasÄ±p kavurdu. 1997'de evlenen ve Lila adÄ±nda bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya gelen ErsavcÄ±, o dÃ¶nemden sonra mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±. Â Â
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Belki yaÅŸlarÄ± 20'lerde olanlar iÃ§in bir anlam ifade etmiyor olabilir ama biraz daha bÃ¼yÃ¼kler o Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± sÃ¶ylersek hemen kim olduÄŸunu Ã§Ä±karacak ve hatta bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla genÃ§liklerini yaÅŸadÄ±klarÄ± 90'lÄ± yÄ±llara geri dÃ¶necek.
FotoÄŸraflar: Instagram, HÃ¼rriyet ArÅŸivÂ Â
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O gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ kadÄ±n, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Bum Bum adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± seslendiren Seden GÃ¼rel'den baÅŸkasÄ± deÄŸil. 1992 yÄ±lÄ±nda Bum Bum adlÄ± ÅŸarkÄ±yla deyim yerindeyse "bir gecede" milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ± GÃ¼rel. Ãœstelik sadece ÅŸarkÄ±sÄ± deÄŸil giydiÄŸi kÄ±yafet de olay oldu.Â
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O dÃ¶nemde mÃ¼zisyen Aykut GÃ¼rel ile evli olan Seden GÃ¼rel dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±ndan Neslihan YargÄ±cÄ±'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tepeden tÄ±rnaÄŸa beyaz kostÃ¼mÃ¼yle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.
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AslÄ±nda mimarlÄ±k eÄŸitimi alan Seden GÃ¼rel ya da ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ktan sonraki adÄ±yla Seden GÃ¼rel KoÃ§er, genÃ§ yaÅŸlarÄ±nda mÃ¼ziÄŸe yÃ¶neldi. Lise yÄ±llarÄ±ndan itibaren mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde olan GÃ¼rel, Ã¼niversitede okurken SevingÃ¼l BahadÄ±r ile birlikte Onlar grubunu kurdu. Daha sonra Klips adlÄ± grupla birleÅŸerek 1986 Eurovision TÃ¼rkiye finaline katÄ±ldÄ±lar ve Ã¼lkemizi temsil etmeye hak kazandÄ±lar.
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Â Ancak sÄ±navlarÄ± nedeniyle gruptaki yerini Candan ErÃ§etin'e bÄ±raktÄ± Seden GÃ¼rel.
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Bum Bum adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan Seden GÃ¼rel KoÃ§er, daha sonra eskisi kadar mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde yer almadÄ±.
Ä°lk evliliÄŸinden Ä°rem ve Emre adÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi olan sanatÃ§Ä±, bugÃ¼n 53 yaÅŸÄ±nda. Bir dÃ¶neme ÅŸarkÄ±larÄ±yla damgasÄ±nÄ± vuran GÃ¼rel, mÃ¼zikten kopmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama "canÄ± star olmak istemediÄŸi iÃ§in" piyasadan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda.
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Tarkan, Kenan DoÄŸulu, Serdar Ortac, Mustafa Sandal, AÅŸkÄ±n Nur Yengi, Sertab Erener, Burak Kut gibi aynÄ± dÃ¶nemde mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atan yÄ±ldÄ±zlar hala kariyerlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ama o yÄ±llarÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼leri ya baÅŸka alanlara yÃ¶neldi ya da yerlerini genÃ§ meslektaÅŸlarÄ±na bÄ±raktÄ±.
Gelin 1990'lara damgasÄ±nÄ± vuran sonra birer birer mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan uzaklayan ama sesleriyle ÅŸarkÄ±larÄ±yla bir kaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer eden o Ã¼nlÃ¼ sesleri hatÄ±rlamaya devam edelim.Â
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Aylin Livaneli, babasÄ± ZÃ¼lfÃ¼ Livaneli'nin de desteÄŸiyle 90'larda kÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±. HÄ±zlÄ± bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan Livaneli, bir sÃ¼re de mÃ¼zik programÄ± sunucusu olarak ekrana geldi. Ama daha sonra o da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan uzakta bir yaÅŸam tercih etti.Â
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Herkes onu Ah CanÄ±m Ahmet olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ah CanÄ±m Vah CanÄ±m sÃ¶zlerine sahip ÅŸarkÄ±sÄ± dillerden dÃ¼ÅŸmemiÅŸti.
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Â AsÄ±l adÄ± Ahmet Akkaya olan ÅŸarkÄ±cÄ± eskisi kadar yoÄŸun olmasa da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde hala.Â
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Oya KÃ¼Ã§Ã¼men'i herkes Ã¶nceleri usta oyuncu Zihni KÃ¼Ã§Ã¼men'in kendisiyle aynÄ± mesleÄŸi seÃ§en kÄ±zÄ± olarak tanÄ±dÄ±. Seslendirme de yapan KÃ¼Ã§Ã¼men daha sonra Bora EbeoÄŸlu ile birlikte mÃ¼ziÄŸe aÄŸÄ±rlÄ±k verdi.Â
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ÅžarkÄ±larÄ±yla mÃ¼zik piyasasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran ikisi daha sonra dizi ve film mÃ¼ziklerine yÃ¶neldi.
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Â Bendeniz adÄ±yla mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atan Deniz Ã‡elik, sadece sesi ve ÅŸarkÄ±larÄ±yla deÄŸil saÃ§ biÃ§imiyle de genÃ§leri peÅŸinden sÃ¼rÃ¼kledi.Â Â
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Åžimdilerde turizm sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Bendeniz hala tamamen mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan kopmuÅŸ deÄŸil.
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Tayfun Duygulu 90'larda "Hadi Yine Ä°yisin" diyerek ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±. Sonra da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan biraz uzaklaÅŸtÄ±.Â
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Tayfun Duygulu, eskisi kadar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmasa da yine mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde.
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"Bu yÃ¼zden her gece ben" dedi hiÃ§ durmadan koÅŸtu ve bir gecede bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye onu tanÄ±dÄ±. Mirkelam da 90'larÄ±n unutulmayan ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan biri.Â
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Mirkelam bugÃ¼n 52 yaÅŸÄ±nda hala mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda ama eskisi kadar Ã¶n planda deÄŸil.
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Demet SaÄŸÄ±roÄŸlu, hem gÃ¼zelliÄŸiyle hem sesiyle mÃ¼zikseverlerin hafÄ±zasÄ±nda yer etti. Bir dÃ¶nem Kayahan'Ä±n vokalisti olarak tanÄ±nan SaÄŸÄ±roÄŸlu, KÄ±nalÄ± Bebek adlÄ± ilk albÃ¼mÃ¼yle deyim yerindeyse piyasanÄ±n tozunu dumana kattÄ±.Â
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Daha sonra da baÅŸarÄ±lÄ± albÃ¼mler Ã§Ä±karan SaÄŸÄ±roÄŸlu, sonra aniden mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±. Bunu da "MÃ¼zik piyasasÄ±na kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m artÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ABD'ye yerleÅŸtim" demiÅŸti.Â Â