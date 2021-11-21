90’larda “Buseler” şarkısıyla tanınan Boran: Müziği aile kurmak için bıraktım

Pop starlık bana hiç uymuyordu

Boran, ikinci albümü sonrası müziği bırakmaya karar veriyor. O dönemi şöyle anlatıyor:



“99 yılında 2. albümü çıkardım. O albümü çıkardığım hafta da Raks yabancı bir firmaya satıldı. Ve ben hayatımda farklı bir yön çizmek istedim. Pop starlığının bana çok uymadığını fark ettim. Sürekli aşklar yaşamanız ve bir yerlerde basılmanız lazımdı. Daha çok ünlü olmak için sansasyonel magazinin içine dahil olmam gerekiyordu. Ben mizaç olarak buna uygun biri değildim. Hedefim önce pop yıldızı olmak değil müzik yapmaktı. O kültür içinde yer almadım.



Sonra eşim Mevsim’le birbirimize âşık olduk. Onun da ‘Nazar Değmesin’ diye ünlenen bir albümü vardı. Birlikte bir an önce aile kurmak istedik.”