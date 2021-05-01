90'larda biz de gençtik!

Kimi 50'li kimi de 40'lı yaşlarını sürüyor. Bazıları da 30'lu yaşlarının ikinci yarısında. Hepsi de sinema dünyasında isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Üstelik geçip giden yıllara rağmen hala aktif olarak kariyerlerini sürdürüyorlar.
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1
Peki günümüzün ünlü yıldızlarının bundan yaklaşık 30 yıl önce yani 90'larda nasıl göründüklerini hatırlıyor musunuz? İşte ünlülerin 90'lı yıllardaki görüntüleri. Geçen zaman içinde değişip değişmediklerine siz karar verin.
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Sene 1999. Charlize Theron o zamanlar gencecik bir yıldız adayı.
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Jennifer Aniston'ın bu pozu 1999 yılından.
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1996'daki John Trovolta'ın saçları değişmiş yıllar içinde.
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Johnny Depp en parlak dönemini yaşadığı 1992 yılında.
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Keanu Reeves'in 1993 yılındaki görüntüsü.
7
Nicole Kidman'ın bu fotoğrafı 1992 yılında çekilmiş.
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Natalie Portman, 1999 yılında ilk gençlik dönemini yaşıyordu.
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1997 yılından bir George Clooney fotoğrafı.
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Katie Holmes'un bu pozu 90'ların sonu 2000'lerin başından.
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Tom Cruise, 1992 yılında böyle görünüyordu.
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Yıl 1997... Brad Pitt o dönemde de saçlarını uzatmayı tercih etmi.
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Julia Roberts'ın bu görüntüsü 1989 yılından.
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1997.... Robert Redford hala genç Scarlett Johansson ise daha çocuk denecek yaşta.