Magazin Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 17:08 | 01 Mayıs 2021 - 17:14

90'larda biz de gençtik!

Kimi 50'li kimi de 40'lı yaşlarını sürüyor. Bazıları da 30'lu yaşlarının ikinci yarısında. Hepsi de sinema dünyasında isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Üstelik geçip giden yıllara rağmen hala aktif olarak kariyerlerini sürdürüyorlar.