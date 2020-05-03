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HaberlerEkonomi Haberleri90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle! İşte bayram kredisi sunan bankalar
GeriEkonomi 90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle! İşte bayram kredisi sunan bankalar
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 07:08,

90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle! İşte bayram kredisi sunan bankalar

Bayram dönemlerinde banklar da müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kredi kampanyaları düzenlemektedir. En düşük faiz oranları ile kredi çekmek isteyen vatandaş için 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz, internetten başvuru, aylık düşük ödeme, dosya ve sigorta masrafı desteği gibi promosyonlar devam ediyor. İster tatile gidin, ister okul ve diğer ihtiyaçlarınız için kullanın, cep telefonu satın alın, arabanızı değiştirin her türlü harcamanız için düşük faiz oranları sunan bankalara başvurun. İşte TEB-ING-QNB-Denizbank-Garanti BBVA-Akbank Ziraat-Vakıf-İş Bankası düşük faizli bayram kredisi hesaplama...

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Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalar kredi faizleri için kampanyalar düzenlemeye başladılar. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-Vakıf ve İş Bankası kredi faiz oranları araştırılıyor. 2020 Bayram Kredisi ürünleri; düşük faiz oranları, indirimli dosya masrafları ve küçük taksit tutarları ile en cazip ihtiyaç kredisi fırsatlarını sunuyorlar size! En iyi kredi tekliflerini karşılaştırmak ve bu tekliflere başvurmak ise tamamen ücretsiz. Her bankanın bayram kredisi ürünü için sunduğu kredi faiz oranı farklı. İşte banka banka tüm detaylar:

2RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
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RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR

Denizbank,

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Türkiye Ekonomi Bankası,

T.C. Ziraat Bankası,

Halk Bankası,

Garanti Bankası,

Denizbank,

Odeabank,

3Bayram Kredileri Neden Avantajlı
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Bayram Kredileri Neden Avantajlı?

Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.

Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.

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Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.

Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.

5İş Bankası Bayram Kredisi
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İş Bankası Bayram Kredisi

İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı.

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İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay. Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor.

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İş Bankası müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlayacağını açıkladı. 10 bin TL'lik kredi 36 ay vadelendirilince 340,92 TL'ye denk gelecektir.

8Ziraat Bankası Bayram Kredisi
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Ziraat Bankası Bayram Kredisi

Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.

9ING Bayram Kredisi
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ING Bayram Kredisi

ING bu yıl için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca ING'nin uygun ödeme koşulları ile geri ödemenizi de rahatça yapabilirsiniz.

10Garanti BBVA Bayram Kredisi
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Garanti BBVA Bayram Kredisi

Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA.

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Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

12VakıfBank Bayram Kredisi
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VakıfBank Bayram Kredisi

VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor.

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Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.

14Halkbank Bayram Kredisi
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Halkbank Bayram Kredisi

Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz.

15QNB Finansbank bayram kredisi
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QNB Finansbank bayram kredisi

QNB Finansbank’ın yapmış olduğu açıklamalara göre; 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz düşük faiz oranına bağlı olarak taksit tutarı 336.05 TL olacaktır. Banka tahsis ücreti 50 TL iken, yıllık maliyet oranıysa yüzde 13.9900’dir. 36 ay sonundaysa ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı 12.147.80 TL’dir.

16BAYRAM KREDİSİ HESAPLAMA
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BAYRAM KREDİSİ HESAPLAMA

Bayram kredisi, bankaların bayram döneminde avantajlı faiz oranları ile sundukları ihtiyaç kredisini ifade ediyor. Tüketicilerin bayram dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri nakit para için oluşturulan bayram kredisi kampanyaları ile uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi çekebilirsiniz.

17RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü ise bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

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Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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