90 gün ödemesiz, 340 TL taksitle! İşte bayram kredisi sunan bankalar

İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay. Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor.