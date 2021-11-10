9 yıllık evlilik tek celsede bitti... Sadi Celil Cengiz ile Hilal Yıldırım boşandı

Hatayı yapan ben değilim Demet Şener, bir süredir ilişki yaşadığı Tolga Arman’la çok mutlu olduğunu söyledi. Sunuculuk yaptığı Dr. Clinic markasının tanıtım organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Şener’e “Çocuklarınız yeni ilişkinize nasıl tepki verdi, bu durum babalarına (İbrahim Kutluay) nasıl yansıdı?” sorusu da yöneltildi. Şener’in yanıtı “Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyor-sunuz galiba” oldu.