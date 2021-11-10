9 yıllık evlilik tek celsede bitti... Sadi Celil Cengiz ile Hilal Yıldırım boşandı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Tek celsede bitti
Oyuncu Sadi Celil Cengiz’in iki çocuğunun annesi öğretmen Hilal Yıldırım’la 9 yıllık evliliği tek celsede bitti.
2 ay önce Hilal Yıldırım tarafından açılan boşanma davası, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten Yıldırım, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu. Mahkeme, çiftin boşanmasına hükmetti. Hazırlanan protokole göre; iki çocuğun velayeti “ortak velayet” olarak düzenlenecek, Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek. (Özge EĞRİKAR)
2
Hatayı yapan ben değilim
Demet Şener, bir süredir ilişki yaşadığı Tolga Arman’la çok mutlu olduğunu söyledi. Sunuculuk yaptığı Dr. Clinic markasının tanıtım organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Şener’e “Çocuklarınız yeni ilişkinize nasıl tepki verdi, bu durum babalarına (İbrahim Kutluay) nasıl yansıdı?” sorusu da yöneltildi. Şener’in yanıtı “Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyor-sunuz galiba” oldu.
3
Küfür yerim diye korkuyordum
Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da katil olduğu ortaya çıkan Engin karakterini canlandıran Onur Durmaz, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda oturan oyuncu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yanına gelenlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Durmaz, bu ilgiden mutlu olduğunu söyledi: “Aslında çok korkuyordum. Sokakta kızacaklar edecekler, çok küfür yiyeceğim diyordum. Hiç öyle olmadı. Gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyorum.” (Behlül AYDIN)
4
Morena sessiz
Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. AVM’den 200 bin TL değerindeki ATV’siyle ayrılan şarkıcı, Berdan Mardini’yle aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
5
Süper baba
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Patrick Vanaanholt, geçtiğimiz gün çocuklarıyla beraber Aqua Florya AVM’deydi. Futbolcu, oyun alanına götürdüğü çocuklarıyla bowling oynadı. Keyifli dakikaların ardından mutfak alışverişi yapan Vanaanholt, fotoğrafını çeken muhabirlere “Her şey yolunda. Oğullarımla vakit geçirmeye geldik. Şimdi restorana geçiyoruz, yemeğimizi yedikten sonra da evimize döneceğiz” dedi.