9 yıllık evlilik bitiyor... Etel Baler ile Robert Baler ayrılıyor!

2016 yılında hayatını kaybeden Türkiye Musevi Cemaati’nin eski başkanlarından Sami Herman’ın kızı, sosyetenin tanıdık simalarından Etel Baler’in 2011 yılında evlendiği sanayici Robert Baler ile boşanma kararı aldıkları öğrenildi.
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İddialara göre boşanma kararının ardında ise Robert Baler’in muhasebecisiyle yaşadığı aşk var. Sosyetik güzel Etel Baler’in, iki ay önce evi terk eden eşi Robert Baler’i muhasebecisiyle yakaladığı iddialar arasında.
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İkilinin boşanma davası için harekete geçtikleri, avukatlarıyla beraber bir araya gelerek boşanma protokolü hazırladıkları söyleniyor.
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Çifte ait Kanlıca’daki tarihi Ethem Pertev Yalısı’nın da satışa çıkartılacağı konuşuluyor.