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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 07:33,

9 yıllık evlilik bitiyor... Etel Baler ile Robert Baler ayrılıyor!

Etel Baler’in 2011 yılında evlendiği sanayici Robert Baler ile boşanma kararı aldıkları öğrenildi.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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2016 yılında hayatını kaybeden Türkiye Musevi Cemaati’nin eski başkanlarından Sami Herman’ın kızı, sosyetenin tanıdık simalarından Etel Baler’in 2011 yılında evlendiği sanayici Robert Baler ile boşanma kararı aldıkları öğrenildi.

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İddialara göre boşanma kararının ardında ise Robert Baler’in muhasebecisiyle yaşadığı aşk var. Sosyetik güzel Etel Baler’in, iki ay önce evi terk eden eşi Robert Baler’i muhasebecisiyle yakaladığı iddialar arasında.

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İkilinin boşanma davası için harekete geçtikleri, avukatlarıyla beraber bir araya gelerek boşanma protokolü hazırladıkları söyleniyor.

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Çifte ait Kanlıca’daki tarihi Ethem Pertev Yalısı’nın da satışa çıkartılacağı konuşuluyor.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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