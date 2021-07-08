9 Temmuz Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: Cuma hutbesinin konusu: 'İhanete karşı şehadete şahidiz'

9 Temmuz 2021 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her hafta Cuma namazı hutbesinde farklı konuları ele alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Temmuz Cuma hutbesinde 'İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz' konusunu ele aldı. İşte, 9 Temmuz Cuma hutbesi detayları



9 TEMMUZ CUMA HUTBESİ: İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER



Muhterem Müslümanlar!



İslâmiyet’in Medine’de güçlenerekyayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bugelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Hergeçen gün güçlerini kaybeden münafıklar,Müslümanların birliğine kasteden bozgunculukfaaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlaraleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıylabir mescit inşa ettiler. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mescid-iDırâr” olarak isimlendirilen bu mescitte PeygamberEfendimizin namaz kılmasını istediler. Böylecemeşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirdesürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı.Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmayahazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şuayet-i kerimeler nazil oldu: “Bir de zararlıfaaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek,müminler arasına ayrılık sokmak için ve ötedenberi Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üsolsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar,‘Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok’ diyede mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlikeder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onuniçinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takvaüzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmanaelbette daha layıktır…”