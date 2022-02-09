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9 Şubat Şans Topu sonuçları çekiliş sorgulama ekranı Milli Piyango Online'da- Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu

#Şans Topu#Milli Piyango Online#Şans Topu Sonuçları

Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu canlı çekilişi 9 Şubat 2022 akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Haftanın iki günü şans oyunu tutkunları tarafından oynanan Şans Topu'nda bu akşam 5+1 bilen 1 kişi 1.583.240,70 TL kazandı. Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Peki Şans Topu sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 9 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilet sorgulama ekranı.

1/39 Şubat Şans Topu sonuçları çekiliş sorgulama ekranı Milli Piyango Onlineda- Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu

9 Şubat Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Çarşamba ve pazar günleri yapılan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Merakla beklenen Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşam 1 kişi büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Şans Topu ikramiyeleri Milli Piyango Online ve mobil uygulama üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek. Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/39 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

9 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Heyecan dolu çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

3/3ŞANS TOPUNUN KURALLARI

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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