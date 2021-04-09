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GeriGündem 9 Nisan koronavirüs tablosu günlük vaka sayıları... Corona virüs vaka sayısı haritasında ciddi yükseliş sürüyor.. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son durum
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Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 18:02 | 

9 Nisan koronavirüs tablosu günlük vaka sayıları... Corona virüs vaka sayısı haritasında ciddi yükseliş sürüyor.. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son durum

9 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile yayınlanıyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda günlük vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi. İl il yayınlanan risk haritasında ise bir çok ilimizin orta riskli durumdan yüksek riskli kategoriye doğru hızla yükseldiği görüldü. Özellikle İstanbul'daki corona virüs vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki son durumu yayınlayarak, tedbir uyarısının bir kez daha altını çizdi. Dün akşam açıklanan son tabloya göre, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı. 258 kişi ise hayatını kaybetti. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde Kovid-19 risk haritası ve 8 Nisan corona virüs vaka sayılarında son durum...

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Koronavirüs tablosu güncellenmeye devam ediyor. Koronavirüs vaka tablosunda Sağlık Bakanlığı son 24 saat verilerini yayınladı. Bugün 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Öte yandan Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı da açıkladı. Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller, sırasıyla Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Rize olarak sıralandı. Bir önceki hafta en fazla vaka artışında ilk sırada yer alan İstanbul bu hafta üçüncülüğe gerilerken, geçen haftanın üçüncüsü Kırklareli ilk sıraya çıktı.

28 NİSAN VAKA TABLOSU

8 NİSAN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Son açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

37 NİSAN VAKA SAYISI

7 NİSAN VAKA SAYISI

7 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

46 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 6 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son 24 saatte 22 bin 674 Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

7Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında da "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." açıklamasını yaptı.

8Ankarada 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ankara'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yarından itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

9Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor

Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor

Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Rize, 100 binde en fazla vaka artışının yaşandığı iller oldu. Vaka sayısı en az artan iller Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur ve Bitlis olarak sıralandı.

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla azalan il bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Mart-2 Nisan'da 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (20-26 Mart) göre tüm illerde arttı.

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Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller, sırasıyla Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Rize olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada Kırklareli'nde 220,05, Çanakkale'de 197,96, İstanbul'da 189,83, Yalova'da 163,38, Rize'de 154,78 arttı.

Bir önceki hafta en fazla vaka artışında ilk sırada yer alan İstanbul bu hafta üçüncülüğe gerilerken, geçen haftanın üçüncüsü Kırklareli ilk sıraya çıktı. Çanakkale ise en fazla vaka artışının yaşandığı il sıralamasındaki ikinciliğini korudu.

Geçen haftanın vaka sayısı en fazla artan dördüncü ili Malatya, vaka artış hızını gözle görülür şekilde yavaşlatarak listenin 25'inci sırasına geriledi. Geçen hafta artış yaşanan illerde 5'inci sırada olan Kastamonu da vaka artış hızını düşürerek 10. sıraya düştü.

Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur ve Bitlis olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Hakkari'de 1,07, Sinop'ta 5,54, Şırnak'ta 9,86, Burdur'da 10,11, Bitlis'te 10,25 arttı.

12Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu

Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a, İzmir'de ise 156,48'den 218,88'e yükseldi.

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Üç büyükşehrin vaka artışı sıralamasında, Türkiye genelinde üçüncü olan İstanbul 189,83'lük artışla birinci, Türkiye genelinde 27'nci olan Ankara 88,5'lik artışla ikinci, Türkiye genelinde 41. sıradaki İzmir ise 62,4 artışla üçüncü oldu.

14İllerin vaka artış aralıkları

İllerin vaka artış aralıkları

Türkiye genelinde bir haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka artışı 100-200 aralığında olan il sayısı 10'dan 17'ye, 50-100 aralığındaki il sayısı 19'dan 35'e çıkarken, 1-50 aralığındaki il sayısı 52'den 29'a düştü.

Bu tabloya göre vaka sayılarının "az arttığı" il sayısı düşerken "çok arttığı" il sayısı yükseldi.

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Bursa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, Rize, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttığı iller ise Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Afyon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, Amasya, Konya, Samsun, Düzce, Karabük, Bartın, Niğde olarak sıralandı.

Türkiye genelinde 29 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü. Bu iller, Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur, Bitlis, Van, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Denizli, Aksaray, Siirt, Adıyaman, Artvin, Muğla, Elazığ, Kütahya, Gaziantep, Karaman, Hatay, Aydın, Isparta, Uşak, Antalya oldu.

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