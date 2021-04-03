9 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Haftaya BİM'de neler var? İşte indirimli ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 9 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda gıda, temizlik, teknolojik alet, ev tekstili gibi bir çok alışveriş ürününde indirim fırsatları yer aldı. Avantajlı ürünleri raflarına taşıyan BİM market 9 Nisan Cuma günü 34 lnç Full HD Uydu Alıcılı Tv'yi 1.999,00 TL'den, cam ankastre seti 1.499,00 TL'den, dik durabilen elektrik süpürgesini 219,00 TL'den, çift yönlü bebek arabasını 399,00 TL'den satışa sunacak. Ayrıca mutfak, ev aletleri, çocuk kıyafeti, nevresim takımı gibi pek çok ürün de katalogda yer aldı. Peki, haftaya BİM'de neler var? İşte, ayrıntılar.
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9 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler ile paylaşıldı. Market raflarına her hafta yeni fırsat ürünlerini ekleyen BİM, katalogda market mutfak ev aletleri, teknolojik ürün, televizyon, cep telefonu, ev tekstili gibi ürünlere yer verdi. BİM kataloğunda mutfak yemek setleri, bebek eşyaları, giyim, oyuncular gibi ürünlerde indirim yapıldı. Karnıyarık tenceresi 46,90 TL'den ikili tava seti 49,90 TL'den, döküm kek kalıbı 49,90 TL'den satılacak.