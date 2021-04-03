9 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Haftaya BİM'de neler var? İşte indirimli ürünler

9 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler ile paylaşıldı. Market raflarına her hafta yeni fırsat ürünlerini ekleyen BİM, katalogda market mutfak ev aletleri, teknolojik ürün, televizyon, cep telefonu, ev tekstili gibi ürünlere yer verdi. BİM kataloğunda mutfak yemek setleri, bebek eşyaları, giyim, oyuncular gibi ürünlerde indirim yapıldı. Karnıyarık tenceresi 46,90 TL'den ikili tava seti 49,90 TL'den, döküm kek kalıbı 49,90 TL'den satılacak.