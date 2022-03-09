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9 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

#Tv Yayın Akışı#9 Mart 2022 Çarşamba KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Televizyonda Ne Var?

9 Mart 2022 Çarşamba tv yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bugün tv'de sevilen diziler, filmler ve programlar izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tüm kanalların tv rehberi!

1/89 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün televizyonda neler var

Bugün televizyonda Üç Kız Kardeş, Kuruluş Osman, Oğlum dizilerinin yanı sıra Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 9 Mart 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Sadakatsiz

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

5/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Son Nefesime Kadar

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema “İğne İplik”

22:40 112 Acil Çağrı

23:55 Seneye Bu Zamanlar

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

18:00 Son Nefesime Kadar

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#9 Mart 2022 Çarşamba KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Televizyonda Ne Var?