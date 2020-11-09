9 Kasım Koronavirüs (corona virus) Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayılarında son durum.. Koronavirüs hasta sayısı bölge bölge yayınlandı..

Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında azalma görülmüştür (-%1,2).



Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış İstanbul Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%5,0). En fazla artış ise Doğu Karadeniz Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 38,9, erkeklerde ise 38,6’dır.



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalışGüneydoğu Anadolu Bölgesindedir (-%19,1). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (%54,5).