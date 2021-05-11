9 günlük tatil ne zaman başlayacak? Resmi bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte tatilin 1. gün tarihi
Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar mübarek ayın son günlerinde yoğunlaştı. Ramazan Bayramı tatili, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca çalışan, Ramazan'ın son günlerine kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. Peki, resmi tatil ne zaman başlayacak? 9 gün tatil ne zaman?
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Bayram tatili ile ilgili araştıralar yeni hafta ile hız kazandı. Tam kapanma nedeniyle yapacakları şeyler kısıtlı olsa da pek çok vatandaş, resmi olarak bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öte yandan merak edilen bir diğer hususta 9 gün tatilin kimleri kapsayacağı. İşte, tatilin 1. gün tarihi...
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Bu yılın takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe'ye denk geliyor ancak bazı çalışanlar 10-11-12 Mayıs'ta da tatil yapacak.
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9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
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GÜN GÜN BAYRAM TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
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RESMİ TATİL HAKKINDA
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili yazı gönderildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.
Yazıda, şunlar kaydedildi: "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."