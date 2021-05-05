9 gün tatil ne zaman başlayacak? 9 gün bayram tatili hangi gün başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." açıklamasında bulunmuştu.