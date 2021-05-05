MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri9 gün tatil ne zaman başlayacak? 9 gün bayram tatili hangi gün başlıyor?
GeriGündem 9 gün tatil ne zaman başlayacak? 9 gün bayram tatili hangi gün başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 15:41 | 

9 gün tatil ne zaman başlayacak? 9 gün bayram tatili hangi gün başlıyor?

9 gün tatil ne zaman başlayacağı ile gündemde yer alıyor. Tam kapanma sürecinde geçirilecek olan ramazan bayramında evde olacak pek çok kişinin haricinde iş yerlerinde çalışan kamu personeli için önem arz eden 9 gün tatil, 16 Mayıs tarihinde son bulacak.. Peki, 9 gün tatil ne zaman ve hangi gün başlıyor? İşte, 9 gün bayram tatilinin başladığı tarih hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

29 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

3BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Bayramdan sonra okullar, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.

4

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." açıklamasında bulunmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi