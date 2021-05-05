9 gün tatil ne zaman başlayacak? 9 gün bayram tatili hangi gün başlıyor?
9 gün tatil ne zaman başlayacağı ile gündemde yer alıyor. Tam kapanma sürecinde geçirilecek olan ramazan bayramında evde olacak pek çok kişinin haricinde iş yerlerinde çalışan kamu personeli için önem arz eden 9 gün tatil, 16 Mayıs tarihinde son bulacak.. Peki, 9 gün tatil ne zaman ve hangi gün başlıyor? İşte, 9 gün bayram tatilinin başladığı tarih hakkında detaylı bilgiler
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9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
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9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
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BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Bayramdan sonra okullar, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." açıklamasında bulunmuştu.