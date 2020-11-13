Ödül töreninde koronavirüs paniği

∆ En başarılı kadın TV oyuncusu: Sanem Çelik

∆ En başarılı erkek TV oyuncusu: Oktay Kaynarca

∆ En moda dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

∆ En moda tiyatro oyunu: İkinin Biri (Sahnekarlar)

∆ Tiyatro oyuncusu: Tamer Karadağlı

∆ Moda ikonu: Ivana Sert

∆ En iyi giyinen ve en başarılı kadın haber sunucusu: Ece Üner

∆ En iyi giyinen ve en başarılı erkek haber sunucusu: Cem Öğretir

∆ En moda kadın programı: Esra Erol’da

∆ En başarılı manken: Tülin Şahin

∆ En başarılı moda programı: Tülin Şahin’le Moda

∆ En moda komedi programı: Güldür Güldür Show

∆ En iyi giyinen kadın popçu: Hande Yener

∆ Gelecek vaat eden kadın oyuncu: Aslı Can

∆ En iyi film kostüm tasarımı: Çiçero∆ En iyi çıkış yapan moda tasarımcısı: Yasemin Yılmaz