Ödül töreninde koronavirüs paniği

Sanatçılara ödül veren Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın koronavirüslü olduğu dedikodusu, geceye damgasını vurdu.Onat’ın koronavirüse yakalandığı ve henüz karantina süreci bitmeden geceye katıldığı öne sürüldü.
2
Abone Ol
Önceki akşam Büyükyalı Fişekhane’de gerçekleşen tören, moda, televizyon, müzik, sinema, tiyatro, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Sunuculuğunu Aslı Turanlı’nın üstlendiği gecede, usta oyuncu Nebahat Çehre’nin modacı Rufat İsmayil’le hazırladığı koleksiyonun ilk defilesi de yapıldı. Gecenin ikinci defilesini ise “yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı” ödülünü alan genç modacı Yasemin Yılmaz yaptı. Ödül töreni vesilesiyle sağlık çalışanları çocuklarına ve engelli bireylere de eğitim bursu verileceği açıklandı.
3
Abone Ol
Azerbaycan bayrağıyla çıktı
Azeri modacı Rufat İsmayil, “yılın en iyi erkek moda tasarımcısı” ödülünü almak üzere sahneye Azerbaycan bayrağıyla çıktı. İsmayil, “Bugün benim iki bayramım var. Biri Azerbaycan’ın büyük kurtuluş zaferi, diğeri de aldığım bu ödül. Benden daha mutlu bir insan daha olamaz” dedi.
4
Abone Ol
Hemen karantinaya girerim!
Gecede Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Gazetecilerin soruları karşısında önce sessiz kalan, ardından “Ben iyileştim” diyen Onat, “Karantina süreci sona erdi mi” sorusunu da “Hastane bana 10 gün verdi” diye yanıtladı. Ödülünü Onat’ın elinden alan Ivana Sert, “Eğer öyleyse hemen karantinaya girerim” dedi.
5
Abone Ol
Acilen eve dönmem lazım
Gecede iki ödül birden kazanan Tülin Şahin, basına poz verirken “Çok acil eve dönmem lazım, çünkü bebeğimi emzirmem gerekiyor” dedi.
6
Abone Ol
İŞTE ÖDÜLLER
Yaşam boyu meslek ve onur ödülleri: Canan Yaka, Muzaffer Çaha, Abdullah Kiğılı, Deniz Pulaş, Demet Şener, Cengiz Pank, Cem Başar ∆ Haute couture kadın tasarımcı: Dilek Hanif ∆ Haute couture erkek tasarımcı: Vural Gökçaylı ∆ En iyi kadın moda tasarımcısı: Tuğçe Sayın ∆ En iyi erkek moda tasarımcısı: Rufat İsmayil
7
Abone Ol
∆ En başarılı kadın TV oyuncusu: Sanem Çelik ∆ En başarılı erkek TV oyuncusu: Oktay Kaynarca ∆ En moda dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ∆ En moda tiyatro oyunu: İkinin Biri (Sahnekarlar) ∆ Tiyatro oyuncusu: Tamer Karadağlı ∆ Moda ikonu: Ivana Sert ∆ En iyi giyinen ve en başarılı kadın haber sunucusu: Ece Üner ∆ En iyi giyinen ve en başarılı erkek haber sunucusu: Cem Öğretir ∆ En moda kadın programı: Esra Erol’da ∆ En başarılı manken: Tülin Şahin ∆ En başarılı moda programı: Tülin Şahin’le Moda ∆ En moda komedi programı: Güldür Güldür Show ∆ En iyi giyinen kadın popçu: Hande Yener ∆ Gelecek vaat eden kadın oyuncu: Aslı Can ∆ En iyi film kostüm tasarımı: Çiçero∆ En iyi çıkış yapan moda tasarımcısı: Yasemin Yılmaz