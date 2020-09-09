9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlanıyor! İşte 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları
İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarihi olaydır. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu 98. yıl dönümünde anılıyor. İşte en güzel 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar
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9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar araştırılıyor. İzmir'in Kurtuluşu 98. yıl dönümünde kutlanıyor. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya'nın kurtuluşunu 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izledi, 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. İşte İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili sözler
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İZMİR’İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR
Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…
Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!
9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir’in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.