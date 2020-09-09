9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlanıyor! İşte 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları

İZMİR’İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…



Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!



9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.



9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.



9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.



Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir’in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.