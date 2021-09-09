Gündem Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 03:53 | 09 Eylül 2021 - 03:53

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler - 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlanıyor!

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. İzmirliler 9 Eylül Perşembe gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 99. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Kutlamalar 10 binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak. Bu önemli günü vurgulayan 9 Eylül mesajları Whatsapp, Twitter ve Facebook gibi platformlarda yer alacak. İşte, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler.