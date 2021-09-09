9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler - 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlanıyor!
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. İzmirliler 9 Eylül Perşembe gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 99. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Kutlamalar 10 binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak. Bu önemli günü vurgulayan 9 Eylül mesajları Whatsapp, Twitter ve Facebook gibi platformlarda yer alacak. İşte, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler.
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26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarihi olay olarak kutlanan İzmir'in Kurtuluşu gündemde yer alıyor. Kurtuluş Savaşımızın hem başlama ve hem de bitiş yeri olan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde en güzel 9 Eylül mesajları günün anlamını belirtmede aracı olacak. Sizler de 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
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İZMİR’İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!
9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…
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İZMİR’İN KURTULUŞU NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.
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Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi.
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Hükümet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükümet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.