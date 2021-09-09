9 Eylül İzmir Türk Yıldızları Gösterisi saat kaçta? Türk Yıldızları nedir? İşte tarihi

SoloTürk ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sunacak. Türk Yıldızları, 9 Eylül 1922 tarihinden beri İzmir'de dalgalanan ve sonsuza kadar dalgalanacak şanlı bayrağımıza gökyüzünden selam durarak, bu kutlu günün bir parçası olmanın gururunu yaşatacak.