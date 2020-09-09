9 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 59 Milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar 41,29,1,72,21,44 ve joker 86 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek. İşte, merakla beklenen 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç ekranı.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlan çekilişte kazanan numaralar 41,29,1,72,21,44 ve joker 86 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.